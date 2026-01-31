¿Cómo le fue a los mexicanos en Royal Rumble 2026?

Mr. Iguana fue uno de los seis mexicanos en Royal Rumble 2026.

Penta Zero Miedo, Mr. Iguana, Rey Mysterio, La Parka, Dragon Lee y Rey Fénix fueron los seis mexicanos que participaron en Royal Rumble 2026, en Arabia Saudita, en el primer gran evento del año de la WWE, en el que el vencedor varonil fue Roman Reigns.

El último luchador azteca en ingresar fue Penta Zero Miedo, con el número 28, y también fue el que más tiempo estuvo arriba del ring al ser eliminado en el número 23 por Gunther, quien fue vencido por Roman Reings en el enfrentamiento decisivo.

🇲🇽Mexicanos en el Royal Rumble 2026



La Parka

Mr. Iguana

Rey Mysterio

Penta

Rey Fénix

Dragón Leepic.twitter.com/WWYBgZC99I — NOW Sports (@Now_deportes) January 31, 2026

Por su parte, La Parka ingresó con el número 18 y fue el decimosegundo en ser eliminado por Austin Theory. Inmediatamente después entró Dragon Lee, a quien dejó fuera de la contienda Bronson Reed.

¿Quién fue el primer mexicano en ingresar en Royal Rumble 2026?

Rey Mysterio fue el primer mexicano en entrar en acción en Royal Rumble 2026 al ingresar como cuarto lugar. También fue el cuarto gladiador en quedar eliminado, luego de que lo sacó Oba Femi.

El segundo tricolor en aparecer en el ring fue Mr. Iguana, en noveno sitio, y fue el sexto eliminado por conducto de Trick Williams.

Rey Fénix fue el luchador 24 en entrar en Royal Rumble 2026 y fue el decimoséptimo eliminado tras ser sacado por Brock Lesnar.

Así ganó Roman Reigns el Royal Rumble 2026

Roman Reigns eliminó a Jacob Fatu y a Jey Uso, para un último cuarteto en el que también quedaron Gunther, Orton y Logan Paul.

El ‘Jefe Tribal’ eliminó a Logan Paul con un Superman Punch, mientras que Gunther lanzó a Orton, quedando así Roman Reigns y Gunther como finalistas.

En los momentos finales del combate, Gunther aplicó varias una llave dormilona. Roman Reigns se quitó de encima a su rival empujándolo contra los tensores, seguido de una lanza y la eliminación final para convertirse en el ganador de Royal Rumble 2026.

