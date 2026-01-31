Lucha Libre

Roman Reigns es el ganador de Royal Rumble 2026 y asegura oportunidad para pelear el título de WrestleMania 42

Roman Reigns se convirtió en el ganador de Royal Rumble 2026 en Arabia Saudita después de rechazar la oferta de Jey Uso y tras un intenso final contra Gunther

Roman Reigns fue el ganador varonil en Royal Rumble 2026. Foto: X @WWE
Enrique Villanueva

Roman Reigns fue el vencedor varonil de Royal Rumble 2026, que esta vez se celebró en Arabia Saudita, ingresando desde el puesto número 26, y con esta victoria se ganó la oportunidad de disputar el título de WrestleMania 42, evento que se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Pasó poco más de una década para que Roman Reigns se convirtiera en el ganador del primer gran evento del año de la WWE, pues la primera y única vez que lo había conseguido fue en la edición del 2015.

Roman Reigns, quien entró en el número 26 a Royal Rumble 2026, rechazó rechazó la oferta de Jey Uso de formar equipo golpeando a su primo y eliminando a The Miz. Jacub Fatu, Penta Zero Miedo, Randy Orton y Gunther fueron los últimos participantes.

Así fue el triunfo de Roman Reigns en Royal Rumble 2026

Roman Reigns eliminó a Jacob Fatu y a Jey Uso, para un último cuarteto en el que también quedaron Gunther, Orton y Logan Paul.

El ‘Jefe Tribal’ eliminó a Logan Paul con un Superman Punch, mientras que Gunther lanzó a Orton, quedando así Roman Reigns y Gunther como finalistas.

En los momentos finales del combate, Gunther aplicó varias una llave dormilona. Roman Reigns se quitó de encima a su rival empujándolo contra los tensores, seguido de una lanza y la eliminación final para convertirse en el ganador de Royal Rumble 2026.

Liv Morgan gana Royal Rumble Femenil 2026

Liv Morgan fue la ganadora femenil en Royal Rumble 2026. Ingresó en el puesto 14 y se impuso tras un dramático final en el que enfrentó a Tiffany Stratton y Sol Ruca.

El triunfo de Liv Morgan en Arabia Saudita dio mucho de qué hablar, pues traicionó a Raquel Rodríguez, lo que sorprendió a todos.

