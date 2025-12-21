Canelo Álvarez se reúne con las máximas estrellas de la WWE y ya le coquetea a la lucha libre (VIDEO)

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez causó furor con su visita a un evento de la AAA, además que convivió con estrellas de la WWE, lo que de nuevo genera rumores sobre una posible incursión del pugilista a la lucha libre.

El Canelo Álvarez asistió a Guerra de Titanes, el último evento de AAA en 2025, en la Arena Guadalajara. El peleador estuvo con una máscara de La Parka, la cual se quitó para revelar su identidad luego que Octagón Jr. y La Parka ganaran su lucha.

Luego de la función, empezaron a salir fotos de Saúl Álvarez con más elementos, tanto de AAA, como de WWE. El boxeador tapatío fue visto con Penta Zero Miedo, el Undertaker, La Parka, Rey Mysterio y más.

Las fotos del Canelo con las estrellas de la WWE abrieron de nuevo la conversación sobre si el boxeador mexicano estará en un futuro dentro del mundo de la lucha libre.

A lo largo de la historia, muchos peleadores de boxeo y hasta de otras disciplinas de deportes de contacto, como las MMA, han incursionado en el arte de los costalazos. En su momento Muhammad Ali se enfrentó a Antonio Inoki; Caín Velásquez después de salir de UFC fue luchador de AAA.

Incluso si no entran de lleno a la lucha libre, los boxeadores han hecho apariciones en segmentos de WWE, como lo hiciera Mike Tyson, Tyson Fury, Floyd Mayweather, Evander Holyfield y más.

¿Cuándo vuelve a pelear el Canelo Álvarez?

Los aficionados deberán esperar más de lo previsto para la próxima pelea del Canelo Álvarez, quien se sometió a una cirugía en la mano, misma de la que se encuentra en recuperación.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager del tapatío, confirmó que el tapatío no se subirá al ring en mayo, como ocurre durante cada año, debido precisamente a esta situación, que lo llevó a tomar un descanso obligado.

De esta manera, la próxima pelea del Canelo Álvarez sería en septiembre del 2026, con lo que volvería a subirse al ring un año después de su más reciente combate.

