¿Quién es Terence Crawford y por qué vencer al Canelo lo hace uno de los mejores de la historia?

Este martes Terence Crawford tomó por sorpresa al mundo del boxeo, pues anunció su retiro del profesionalismo a los 38 años de edad, de manera invicta y luego que en su última pelea se convertirá en campeón mundial indiscutido de las 168 libras, tras vencer en 12 rounds al mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Crawford terminó su carrera en el boxeo de paga con récord de 42-0, con 31 nocauts. Entre sus logros puede presumir ser campeón absoluto en tres divisiones de peso diferentes. Algo que nadie más ha logrado en la era de los cuatro cinturones.

En la era de los cuatro cinturones han habido 13 boxeadores campeones indiscutidos, pero solo Crawford pudo serlo en tres categorías (superligero, wélter y supermediano). Sin duda el de las 168 libras es el más impresionante, pues subió dos divisiones para pelear ante el Canelo Álvarez y con pocos confiando en él, venció claramente al mexicano en Las Vegas.

En su extensa trayectoria que fue de 2008 a 2025, Bud tiene como mayor legado los tres indiscutidos que logró en su carrera, en los pesos superligero, wélter y supermediano (el último tras superar con jerarquía al Canelo Álvarez), dejando un récord de 42 -0. Él y Henry Armstrong fueron los únicos en lograrlo. Compartió su mensaje en redes sociales y aseguró: “Esto no es un adiós al boxeo… es un gracias”.

El legado de Terence Crawford es innegable. Debutó en 2008 y desde el primer momento esta proyecto a ser una estrella. Las apuestas no fallaron. Cuarenta y dos peleadores intentaron vencer a Crawford, pero fue mejor que todos ellos. En total ganó 18 campeonatos del mundo en cinco divisiones de peso diferentes; ligero, superligero, welter, superwelter y supermediano.

“Todo peleador sabe que ese momento llegará. Nunca sabemos cuándo. He pasado toda mi vida persiguiendo algo, ni cinturones, ni dinero, ni titulares, sino ese sentimiento, ese que tienes cuando dudan de ti, pero sigues apareciendo y demostrando que están equivocados”, dice Bud en el video, en donde se hace un recorrido de sus peleas y mejores momentos en los ensogados.

La última pelea de Terence Crawford será la que sostuvo ante el Canelo Álvarez. El originario de Omaha, Nebraska, es uno de los tres peleadores, hasta el momento, que puede presumir de haber vencido al tapatío. Los otros son Floyd Mayweather y Dmitry Bivol.

“Me estoy alejando de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla, uno en el que te alejas en tus propios términos. Esto no es una despedida, es sólo el final de una pelea”, añade el peleador en su video de despedida.

