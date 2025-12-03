Confirmado: Terence Crawford pierde el cinturón del CMB que consiguió tras vencer al Canelo Álvarez

Malas noticias fueron las que escuchó Terence Crawford esta semana, pues el boxeador estadounidense recibió la peor noticia por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que le notificaron que será despojado del cinturón que consiguió tras vencer al Canelo Álvarez en septiembre.

El CMB reveló que le quitaron el título del peso supermediano a Crawford, ya que el estadounidense no pagó las cuotas de sanción, así que el cetro de las 168 libras está vacante, el cual estará en juego pronto en la pelea entre el británico Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli para proclamarse el mejor en esta categoría.

El Consejo Mundial de Boxeo, dirigido por Mauricio Sulaimán, dejó en claro que Terence Crawford tuvo un descuento del 3 por ciento al 0.6 por ciento en sus cuotas de sanción, además de que el CMB afirmó que el pugilista que venció al Canelo Álvarez fue notificado sobre esto en sus dos últimas peleas, ante Israil Madrimov y Saúl Álvarez.

‼️ The WBC have now stripped Terence Crawford of his WBC super-middleweight world title due to unpaid sanctioning fees.



Hamzah Sheeraz vs Christian Mbilli has been officially ordered at the WBC Convention for the vacant belt, with Lester Martinez set to become the mandatory… pic.twitter.com/mVeJj3PMHu — Ring Magazine (@ringmagazine) December 3, 2025

Esto fue lo que dijo el CMB sobre el despojo del título a Terence Crawford

“El CMB envió múltiples comunicaciones al campeón Crawford, a su representante y a su asesor legal. Lamentablemente, el CMB no recibió acuse de recibo ni respuesta a ninguna de esas comunicaciones. El CMB no tuvo más remedio que actuar”, reveló a través de un comunicado.

Cabe recalcar que Terence Crawford ha sido campeón mundial en cinco divisiones diferentes e indiscutible en tres, además de que a la fecha sigue siendo un boxeador invicto, aunque esta derrota quedará marcada en su carrera, el no poder subirse al ring para defender su cinturón.

Ahora Sheeraz tendrá la oportunidad de ser el campeón del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo que deja vacante y fue arrebatado a Crawford, aunque debe derrotar a Mbilli, quien tiene un récord de 29 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut, cero derrotas y un empate.

Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de despojar a Terence Crawford del título supermedio debido al incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, incluyendo el no pago de tarifas y la falta de respuesta a comunicaciones oficiales. pic.twitter.com/0gExSGSt1M — Mike García (@Mikegc16) December 3, 2025

¿Canelo Álvarez puede pelear para volver a quedarse con el título del CMB?

Mauricio Sulaimán fue el encargado de dar a conocer la noticia sobre el despojo del título a Terence Crawford, además de hablar sobre el tema del Canelo Álvarez y si el mexicano puede ser el retador número uno para recuperar el cinturón que le pertenecía.

“Canelo es el retador número uno. Tuvo una cirugía, por eso él está... no se le tocó. Él está como número uno y estará listo para cuando él nos notifique que está en posición para regresar a pelear. Él tiene las puertas abiertas y una pelea directa por el campeonato si es que así lo pide", comentó Mauricio Sulaimán.

De momento, la pelea por el cetro del peso supermediano está entre Christian Mbille y Hamzah Sheeraz y el ganador de este enfrentamiento tendrá que medirse ante Lester Martínez, pero los planes podrían cambiar drásticamente si ‘Canelo’ Álvarez toma la decisión de regresar, tras su cirugía del codo izquierdo, en el 2026.

