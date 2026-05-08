Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Atlas, Cuartos de Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

La acción de la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX siguen este sábado 9 de mayo, uno de los juegos de la jornada de la Liguilla es el Cruz Azul vs Atlas, que chocan en la cancha del Estadio Azteca.

El conjunto cementero se presenta con ventaja luego de ganar en la ida por pizarra de 3-2, una buena ventaja que incluso les permite perder por un gol y avanzar, pues el empate global en el marcador les da el boleto a semifinales por mejor posición en la tabla.

SE ACERCA EL DÍA. NOS VEMOS EL SÁBADO. 💙 pic.twitter.com/Nv1HP3FSo8 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 7, 2026

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Atlas, vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs Atlas, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX.

Día: sábado 9 de mayo

Hora: 21:15 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Estadio: Banorte

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Atlas

Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Christian Ebere

Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Paulo Ramirez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Eduardo Aguirre

Cruz Azul, por el pase a semifinales

Cruz Azul llega al duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sin perder ante Atlas en sus últimos seis partidos. Con este panorama los Zorros tendrán una dura visita al Estadio Banorte, en donde deben ganar por dos goles para poder eliminar a los celestes.

Las lesiones han sido un problema para La Máquina, que está apurando la recuperación del central Jesús Chiquete Orozco, quien en el Estadio Jalisco se enfrascó en una discusión con un aficionados del Atlas.

Además, el delantero Nicolás Ibáñez no jugará, lo que deja a Cruz Azul con dudas en el ataque, pues Gabriel El Toro Fernández tampoco vio acción ante la Academia. El ariete uruguayo ni realizó el viaje a Guadalajara para el enfrentamiento.

Parece que la responsabilidad en los goles para los cementeros recaerá de nuevo en el nigeriano Christian Ebere, quien fue el héroe ante los rojinegros en suelo tapatío al marcar dos goles.

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