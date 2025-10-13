El Canelo Álvarez es captado de una manera poco usual en la exclusiva fiesta de su hija; ¡jamás lo imaginarías! (VIDEO)

El boxeador mexicano Saúl Álvarez fue captado en la fiesta de cumpleaños de su hija Emily Cinnamon Álvarez, quien cumplió 18 años de edad, para festejar esta fecha tan importante, el Canelo organizó una celebración exclusiva y millonaria, llena de lujos acorde al nivel que se maneja el tricolor.

En redes sociales se encuentran fotos y videos de lo que fue el festejo, en donde al Canelo se le vio como pocas veces, cantando y muy suelto, que contrasta con la forma en la que se le en fechas de sus peleas, en donde está más serio, concentrado y con un perfil bajo.

Uno de los momentos más especiales y que ha sido muy compartido, fue cuando el Canelo empezó a cantar al lado de su hija la canción “Martes 13”, que Luis R. Conriquez escribió para el peleador mexicano, excampeón del mundo de peso supermedio, quien también es un padre entregado a sus hijos.

Canelo celebrating his daughters 18th birthday this past weekend 🎉🫶 pic.twitter.com/1L9mkg7h7w — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 13, 2025

Así festejó Canelo a su hija

El Canelo también utilizó sus redes sociales para demostrar su amor por su hija mayor. “Felices 18 mi niña hermosa Emily Cinnamon Álvarez, siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida TE AMO”, escribió en Instagram y su hija respondió: “Lo amo con el alma pa”.

La fiesta, de acuerdo con medios nacionales, se realizó el 12 de octubre, que es un día antes de la fecha de cumpleaños de Emily Cinnamon. La joven, además de su padre, estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, que se dice fueron solamente los invitados.

No se revelaron detalles del lugar en donde se realizó la fiesta, pero se sabe que fue un sitio privado, que tuvo luces neón, un DJ en vivo, pista de baile y un ambiente para que la hija de Saúl Álvarez celebrara su cumpleaños 18, sin duda un evento que recordará por toda su vida. Se dice que también hubo mariachis para celebrar a Emily Cinnamon.

En las redes de la joven, en especial en sus historias de Instagram, se encuentran videos y fotos de lo que fue el festejo. Los mejores momentos fue cuando se fundió en un fuerte abrazo con su papá, así como videos con su novio, Jaziel Avilez.

​Emily Cinnamon Álvarez es la primera hija del Canelo. El boxeador la tuvo al lado de su entonces pareja Karen Beltrán.

En total, el peleador originario de Guadalajara tiene cinco hijos, la última una bebé llamada Eva Victoria, que recién tuvo al lado de su pareja Fernanda Gómez, con quien también tuvo a María Fernanda Álvarez Gómez y Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda. Su otra hija es Mía Ener Álvarez Quiroz (con Valeria Quiroz).

