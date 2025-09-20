Canelo Álvarez recibe una horrible noticia tras su derrota ante Terence Crawford

El Canelo Álvarez se enteró de una terrible noticia luego de su derrota contra Terence Crawford.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió una terrible noticia después de la derrota sufrida a manos del estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, pues descendió en el ranking de boxeadores libra por libra de The Ring.

La prestigiosa revista publicó su ranking actualizado, en el que Terence Crawford aparece en la primera posición, en tanto que el pugilista tapatío ya se ubica en el décimo sitio del mismo.

El ‘Canelo’ Álvarez perdió sus cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB con su caída por decisión unánime frente al boxeador estadounidense, quien con su victoria sobre el mexicano aumentó su récord a 42 peleas ganadas en la misma cantidad de combates.

📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:



‼️Terence Crawford officially climbs to the No. 1 spot following his historic victory over Canelo Alvarez, while the former undisputed super-middleweight champion drops two spots to No. 10.



Who do you think should be higher or… pic.twitter.com/Lh3S6nw7rn — Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2025

¿Qué boxeadores están arriba del Canelo Álvarez en el ranking de The Ring?

La pelea perdida contra Terence Crawford tuvo grandes consecuencias para Saúl Álvarez, quien ahora quedó abajo de nueve boxeadores libra por libra en el ranking de The Ring.

Después de Terence Crawford, líder de esta lista, se encuentran Oleksandr Usyk, Naoya Inoue, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, quien cierra el top 5.

Los otros cuatro púgiles que superan al ‘Canelo’ Álvarez en el ranking de The Ring son Jesse Rodriguez, Junto Nakatani, Shakur Stevenson y David Benavidez.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Hasta el momento se desconoce cuándo y contra quién será la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez tras su caída a manos de Terence Crawford en Las Vegas.

El tapatío, de 35 años de edad, aseguró después del combate en el Allegiant Stadium que una derrota no lo define.

Sin embargo, el ‘Canelo’ Álvarez no dio detalles de cuándo volverá a subirse al ring ni contra quién será su próximo pleito.

¿Cuántas peleas ha perdido el Canelo Álvarez?

El ‘Canelo’ Álvarez ha tenido tres derrotas como boxeador profesional desde su debut en octubre del 2005, la más reciente de ellas contra Terence Crawford.

Su primer verdugo fue el estadounidense Floyd Mayweather el 14 de septiembre del 2013 por decisión mayoritaria.

El ruso Dmitry Bivol fue el segundo pugilista que venció al ‘Canelo’ Álvarez y lo hizo por decisión unánime el 7 de mayo del 2022.

