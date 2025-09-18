Checo Pérez rompe el silencio sobre la derrota del Canelo y el América; el mexicano manda contundente mensaje

Sergio ‘Checo’ Pérez fue el invitado especial por parte de Los Ángeles Dodgers para lanzar la primera bola antes del inicio del encuentro ante los Philadelphia Phillies, pero en la conferencia de prensa, los reporteros no desaprovecharon la oportunidad de cuestionarlo sobre la derrota del ‘Canelo’ Álvarez y el América.

Lamentablemente, no fue el mejor fin de semana para el nuevo piloto de Cadillac, pues el equipo de sus amores de la Liga MX perdió ante las Chivas, el acérrimo rival, y su compatriota perdió todos sus cinturones del peso supermediano ante Terence Crawford.

‘Checo’ Pérez no había dado su opinión sobre estos dos descalabros, pero fue en su aparición en el Dodger Stadium donde mandó un mensaje de ánimo tanto al boxeador jalisciense como a las Águilas.

De la pista al diamante 🏎➡️⚾️ Checo Pérez fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, soltando un disparo a toda velocidad 😎⚡️ pic.twitter.com/mCEdPyGX8R — MLB México (@MLB_Mexico) September 18, 2025

Este fue el mensaje que Checo Pérez mandó al Canelo Álvarez

‘Checo’ Pérez habló sobre su compatriota y lo bien que se comportó al momento de caer derrotado ante Terence Crawford, además de remarcar que para ser vencido en esa instancia primero hay que esforzarse para llegar hasta ahí.

“Vi la pelea. Me gustó mucho cómo se comportó Canelo. Cuando ganas, siempre es fácil celebrar y todo. Me gustó mucho la forma en que perdió, dando todo y aceptándola. Demuestra que es un gran profesional y por algo ha llegado ahí. De haber perdido la pelea, primero hay que llegar ahí para perderla”, expresó el piloto de Cadillac.

De igual manera, comentó que como mexicano “tenemos que sentirnos muy orgullosos de Canelo, disfrutar mucho de él y el tiempo que le quede. Después de él, será difícil alguien que nos ilusione tanto en sus peleas”.

F1 star Sergio “Checo” Pérez threw out the Dodgers first pitch tonight! 🏎️ pic.twitter.com/xHwEr6zVdt — MLB (@MLB) September 18, 2025

Checo Pérez no se olvidó del América y su derrota ante Chivas

El mismo día y casi a la misma hora en la que el ‘Canelo’ Álvarez se subió al ring para pelear ante Terence Crawford, el América sufrió el peor descalabro de la temporada, pues cayeron derrotados a manos de las Chivas en su casa.

Durante la conferencia de prensa tras su lanzamiento en el Dodger Stadium, ‘Checo’ Pérez fue cuestionado si había elegido el box o el Clásico de México, aunque entre líneas de su contestación dejó ver que prefirió la pelea; expresó sus deseos para las Águilas.

“Espero que mejore, que para los próximos partidos pueda estar mejor. La liguilla siempre es lo importante”, dijo el piloto mexicano al final de la conferencia de prensa.

DCO