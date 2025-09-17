Checo Pérez lanza la primera bola en el juego entre Dodgers y Phillies (VIDEO)

El piloto mexicano Checo Pérez estuvo en el Dodger Stadium, donde lanzó la primera bola del partido de la temporada regular de la MLB entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Philadelphia, los dos mejores equipos en sus respectivas divisiones en la Liga Nacional.

El nuevo corredor de la escudería Cadillac a partir de la F1 2026 lució contento con el jersey de los Dodgers y práctico el lanzamiento de la primera bola con la ayuda de Tyler Glasnow, lanzador de la novena angelina, la actual campeona del beisbol de Grandes Ligas.

Sergio "Checo" Pérez estuvo hoy en Dodger Stadium haciendo el lanzamiento ceremonial del juego Phillies vs. Dodgers. 🏎️ ⚾ pic.twitter.com/TeeNE456HE — MLB Español (@mlbespanol) September 18, 2025

Los aficionados que acudieron al Dodger Stadium para el encuentro entre Dodgers y Phillies aplaudieron emocionados ante la presencia de Checo Pérez, quien en medio de una gran sonrisa dijo “It’s time for Dodgers baseball” (Es hora del beisbol de los Dodgers).

Así fue el lanzamiento de Checo Pérez en el Dodgers vs Phillies

Checo Pérez tuvo un buen lanzamiento con la mano derecha en los momentos previos al arranque del juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Philadelphia en el Dodger Stadium, donde el piloto tapatío se robó la atención con su presencia.

El volante tapatío recibió de regalo un jersey de Will Smith, receptor de los Dodgers que se encuentra en la lista de lesionados del equipo, a causa de una contusión en la mano derecha.

Checo Pérez tuvo la oportunidad de conocer y convivir un rato con los jugadores de los Dodgers, que esta temporada buscan conquistar el título de la Serie Mundial de Grandes Ligas por segundo año consecutivo luego de que la campaña pasada vencieron a los Yankees en el clásico de otoño.

Checo Pérez hace un tour en el clubhouse de los Dodgers

Checo Pérez también tuvo la oportunidad de realizar un tour en el clubhouse de los Dodgers, sitio en el que los aficionados pueden encontrar y adquirir toda la mercancía exclusiva del actual monarca de la Major League Baseball.

El subcampeón mundial de Fórmula 1 en el 2023 tuvo una gran experiencia al ser el invitado de lujo en el Dodger Stadium en el tercer y último juego de la serie entre Los Ángeles y Philadelphia.

Los Dodgers perdieron ante los Phillies los primeros dos partidos de la serie, por lo que este miércoles llegaron con ánimos de revancha y qué mejor que con la presencia y el apoyo de Checo Pérez, quien en el 2026 volverá a la F1 tras tomarse un año sabático después de su salida de Red Bull.

EVG