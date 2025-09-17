Liga MX

El Chivas vs Tigres se retrasa por condiciones meteorológicas; ¿A qué hora comienza el juego?

Las fuertes lluvias en Guadalajara retrasaron la hora de inicio del partido pendiente de la Jornada 1 entre Chivas y Tigres en la cancha del Estadio AKRON

El inicio del partido entre Chivas y Tigres se retrasó por las condiciones meteorológicas.
El inicio del partido entre Chivas y Tigres se retrasó por las condiciones meteorológicas. Foto: X @Chivas
Por:
Enrique Villanueva

El inicio del partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX entre Chivas y Tigres, a disputarse en el Estadio AKRON, sufrió un retraso a causa de las condiciones meteorológicas en Guadalajara.

En sus redes sociales, el Guadalajara informó que debido a las fuertes lluvias el encuentro no podrá comenzar a las 19:07 horas, como estaba programado.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado exactamente a qué hora comenzará el juego pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 entre Chivas y Tigres.

TE RECOMENDAMOS:
Dani Alves perdió contra Pumas la demanda que el club de la Liga MX hizo ante el TAS.
Liga MX

¡Oficial! Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

La Liga MX informa acerca del retraso del Chivas vs Tigres

La Liga MX publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó acerca del retraso del cotejo entre Chivas y Tigres, el cual se debió a una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio AKRON.

Sin embargo, el organismo señaló que de momento se desconoce la hora en la que el juego arrancará, pues la misma se tomará en conjunto con Protección Civil.

“El partido @Chivas vs @TigresOficial en el Estadio AKRON retrasará su inicio programado originalmente para las 19:07 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, indicó al respecto la Liga MX.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Futbolistas del América previo a un partido en el Apertura 2025 de la Liga MX.
Futbol mexicano

América presume espectacular FOTO con la que manda contundente mensaje tras derrota ante Chivas