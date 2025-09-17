El Chivas vs Tigres se retrasa por condiciones meteorológicas; ¿A qué hora comienza el juego?

El inicio del partido entre Chivas y Tigres se retrasó por las condiciones meteorológicas.

El inicio del partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX entre Chivas y Tigres, a disputarse en el Estadio AKRON, sufrió un retraso a causa de las condiciones meteorológicas en Guadalajara.

En sus redes sociales, el Guadalajara informó que debido a las fuertes lluvias el encuentro no podrá comenzar a las 19:07 horas, como estaba programado.

🚨 ¡Atención, ChivaHermanos! 🚨



🌧️ Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea.



A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las… pic.twitter.com/CN4aJQrelM — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2025

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado exactamente a qué hora comenzará el juego pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 entre Chivas y Tigres.

La Liga MX informa acerca del retraso del Chivas vs Tigres

La Liga MX publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó acerca del retraso del cotejo entre Chivas y Tigres, el cual se debió a una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio AKRON.

Sin embargo, el organismo señaló que de momento se desconoce la hora en la que el juego arrancará, pues la misma se tomará en conjunto con Protección Civil.

“El partido @Chivas vs @TigresOficial en el Estadio AKRON retrasará su inicio programado originalmente para las 19:07 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, indicó al respecto la Liga MX.

EVG