El Video de La Yacuny que se filtró en redes sociales

La creadora de contenido conocida como La Yacuny se hizo tendencia después de que se comenzó a hablar de un video filtrado de la joven, el cual circula con rapidez a través de las redes sociales. El clip desató una ola de comentarios entre los usuarios que conocen a la personalidad de Internet.

En un primer momento, la grabación íntima de La Yacuny se difundió a través de cuentas de Facebook y después pasó a otras redes sociales como X, Telegram y TikTok. El material alcanzó miles de visualizaciones y generó debate en las plataformas.

Muchos critican la exposición sin consentimiento de la vida privada de la joven, pues de momento se desconoce si el video fue grabado y publicado con el permiso de ella o si por el contrario, se trata de un material prohibido.

En el caso de que la joven no diera permiso de que el material se subiera a Internet, hay que mencionar que tanto compartir como consumir el contenido es una falta grave que en lugares como México es castigado bajo la Ley Olimpia.

La filtración ocurre poco después de que la mujer confirmara su ruptura con Stiven, un hombre con quien tuvo una relación de varios meses y cuyo romance dio de qué hablar, pues ambos compartían momentos cotidianos de su vida en transmisiones y publicaciones.

¿Quién es La Yacuny?

La Yacuny es una joven que en redes sociales publica principalmente videos de comedia. En TikTok tiene 1.3 millones de seguidores. En su video más reciente, la mujer publicó un video que mostraba el mensaje de un tercero que la amenazaba con exhibir videos privados de ella.

“Yacuny, yo tengo unos videos tuyos y no te va a gustar que los publique verdad, si me sigues no los voy a seguir y si no me crees, aquí hay pruebas”, decía el mensaje. En el video, ella replicaba “no por favor no, ahorita te voy a seguir”.