América no puede con la frustración y arma una campal; se van expulsados y Chivas humilla a las Águilas (VIDEO)

El América intentó por todos lados meterle gol a las Chivas y fueron mejores que el equipo de Gabriel Milito en los 90 minutos, pero el Guadalajara logró meter dos goles para sentenciar el partido y propinarle su primera derrota de la temporada a las Águilas.

En el tiempo de compensación, la frustración de los jugadores azulcremas fue muy notoria y armaron una tremenda batalla campal en el medio campo; tanto así que Luis Ángel Malagón corrió desde su portería para defender a sus compañeros y las bancas se vaciaron para echar pleito.

En el video se puede ver cómo Érick Gutiérrez y Erick ‘Chiquito’ Sánchez se agarran con todo del cuello y Malagón llega para intentar separar al jugador de las Chivas y calmar los ánimos del mediocampista mexicano, pero la bronca solo subió de nivel y Richard Ledezma y Gutiérrez se llevaron el cartón preventivo.

Chivas le quita el invicto al América en el Clásico de México

Llegó el Clásico de México de este Apertura 2025 y el América llegaba como amplio favorito sobre las Chivas por los tremendos resultados que habían conseguido las Águilas en sus juegos anteriores, pero al momento de saltar al campo las cosas fueron diferentes.

Sin embargo, a pesar de insistir e insistir ante la portería del Guadalajara, el gol del equipo de André Jardine no llegó en los 90 minutos y el conjunto visitante aprovechó las dos oportunidades que se les presentaron en el segundo tiempo.

El equipo de Gabriel Milito acaba de lograr una victoria importante en lo que va del certamen, pues los tres puntos son más que valiosos para ellos y consiguieron quitarle el invicto al conjunto dirigido por André Jardine.