América vs Chivas: Posibles alineaciones y sorpresas en el Clásico Nacional

América y Chivas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Clásico Nacional ya está aquí. América y Chivas se enfrentan HOY, 13 de septiembre, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el partido más importante del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Aunque llegan diferentes momentos, ambos equipos buscarán salir con lo mejor posible para ganar y llevarse los tres puntos en un duelo que siempre paraliza al futbol mexicano. Cabe la pena recordar que el duelo toma a los equipos justo después de la Fecha FIFA por lo que habría sorpresas en las alineaciones.

Posibles alineaciones de América y Chivas:

América: Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín, Rodrigo Aguirre.

Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Bryan González; Santiago Sandoval, Armando González, Efraín Álvarez.

Este Clásico Nacional no solo representa tres puntos, pues en juego se encuentra el orgullo de las dos instituciones más ganadoras del futbol mexicano, además que una derrota de Chivas podría traer problemas al proyecto de Gabriel Milito como entrenador del Rebaño Sagrado.

¿Dónde ver el América vs Chivas del Apertura 2025?

El Clásico Nacional entre América vs Chivas, de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Henry Martín advierte a Chivas de cara al Clásico

Henry Martín, delantero y capitán del América, lanzó una clara advertencia hacia las Chivas de cara al clásico nacional de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, y fue hiriente con el Rebaño al asegurar que las Águilas no serán el trampolín que el Guadalajara necesita para revivir en el Apertura 2025.

“Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival y bueno, lo siento, dentro de la cancha nosotros sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar”, aseveró La Bomba ante los medios de comunicación.

Pese a la hiriente frase que lanzó contra las Chivas, Henry Martín reconoció que el Rebaño ha tenido un mejor funcionamiento de lo que indican sus resultados, pues los dirigidos por Gabriel Milito solamente han ganado un partido en el Apertura 2025, aunque tienen un compromiso pendiente.

“Sabemos que Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal, los resultados no se le han dado, nada más, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho al contragolpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar eso”, subrayó el capitán del América.

