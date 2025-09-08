Claudia Sheinbaum se posiciona sobre la polémica entre América y la Alcaldía Benito Juárez; esto dijo

Claudia Sheinbaum se habla sobre la polémica entre América y la Alcaldía Benito Juárez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la polémica que se vivió entre el Club América y la Alcaldía Benito Juárez, lugar en donde está ubicada la actual casa de las Águilas, el Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Shienbaum dio pie a que el América proceda legalmente ante el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, quien, según reportes, actuó de manera arbitraria al obligar que el partido ante el Pachuca se realizara a puerta cerrada.

“Sería bueno que se denunciara ¿no? Si de verdad hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue”, comentó en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, Récord reporta que el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, estaría analizando la opción de emprender acciones legales, aunque no contra el América, sino contra quien lo haya ‘difamado’ en la polémica.

¿Por qué empezó al pleito entre el América y la Alcaldía Benito Juárez?

La Alcaldía Benito Juárez tomó la decisión que el partido entre el América y el Pachuca, en llamado estadio Azulcrema, se realizara a puerta cerrada, esto debido a que “personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes".

Esto afectó a los “residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, explicó la alcaldía en un comunicado en redes sociales.

América y Pachuca en su duelo del 30 de agosto a puerta cerrada. Foto›Cuartoscuro

El cierre del Estadio Ciudad de los Deportes afectó a miles de aficionados que ya tenían sus boletos para el duelo ante los Tuzos, mismo que las Águilas ganaron por marcador de 2-0.

La clausura del inmueble ponía en riesgo la realización del Clásico Nacional ante Chivas, el próximo 13 de septiembre, pero de acuerdo con información de Récord, el cuadro de Coapa recibió un amparo del Juzgado Federal 6to de Distrito en CDMX para que el cotejo ante el Rebaño se realice con público.

De esta manera es como la polémica del América y la Alcaldía Benito Juárez llegó hasta Palacio Nacional, en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reaccionó.

