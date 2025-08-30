¿Quieres el reembolso del América vs Pachuca? Sigue estos pasos para recuperar el dinero de tu boleto

La alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra el Estadio Ciudad de los Deportes, anunció a través de sus redes sociales que el partido entre el América y el Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2025 se jugará a puerta cerrada, aunque varios aficionados ya tenían comprados sus boletos para el compromiso.

En cuanto se dio a conocer la terrible noticia, las taquillas en el recinto y en línea dejaron de vender las entradas para el evento de futbol, pero muchos fanáticos también están buscando la manera de pedir su reembolso a la empresa que vende los tickets para el encuentro.

Si tú estás en esta situación y quieres recuperar el dinero de tus entradas del partido América vs. Pachuca, sigue leyendo la nota para que conozcas paso a paso cómo es que tienes que pedir el reembolso de tus boletos.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Esta es la guía para pedir tu reembolso de los boletos del América vs Pachuca

Si ya tenías tus boletos comprados para asistir al América contra Pachuca de la Liga MX y quieres pedir el reembolso de tus entradas, sigue estos pasos para que Ticketmaster te devuelva tu dinero.

1.- Abre tu cuenta de Ticketmaster, ya sea en tu teléfono o computadora, y dirígete a la sección que dice “Mis eventos” y selecciona el América vs Pachuca donde podrás visualizar las entradas que adquiriste.

2.- En cuanto estés viendo tus boletos, tendrás que irte a la sección que dice “Solicitar reembolso”, pero este espacio se habilitará en cuanto el América confirme y anuncie que el compromiso se jugará a puerta cerrada.

3.- Para poder pedir el reembolso de tus boletos, necesitarás la siguiente información: Nombre del titular de la tarjeta, número de orden y el monto del reembolso, necesitarás también los boletos si los tienes en físico, aunque muchos ya están en digital.

4.- Estar atentos a toda la información proporcionada por las redes sociales oficiales tanto del Club América, el equipo local en esta ocasión, y la Liga MX, para conocer si en realidad el partido se jugará a puerta cerrada y en ese momento realices el procedimiento para realizar el reembolso.

El Estadio Banorte informa 🏟️ pic.twitter.com/WidhItUZ7L — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 29, 2025

¿Por qué se jugará a puerta cerrada el América vs Pachuca?

A poco más de 24 horas de iniciar el América contra Pachuca, la alcaldía Benito Juárez lanzó un comunicado donde informan las razones por las que el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 se jugará a puerta cerrada.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica“, se puede leer en el comunicado.

Aunque, desde que se dio a conocer este terrible suceso, tanto las redes sociales del Estadio Banorte como la Liga MX salieron a defender al Club América y que era injusto que cerraran las puertas del recinto.

DCO