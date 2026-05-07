Comienza la concentración de la selección bajo amenaza

El vasco el 29 de marzo en el Estadio Azteca.

Inició la concentración de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y el entrenador nacional, Javier Aguirre, dio la cara frente a la polémica que rodeó la convocatoria y aseguró que el jugador que no esté en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) a las 20:00 horas no irá al certamen de la FIFA.

La polémica inició después de que el Toluca pidiera permiso para que sus futbolistas Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran jugar el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el LAFC. Por la madrugada Amaury Vergara, dueño de Chivas, subió un mensaje a sus redes sociales en que el advirtió que al no respetarse el proceso, ahora quería que sus futbolistas se concentraran con el equipo.

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“Iniciamos el gran día. El comunicado es muy claro, el que no venga estará fuera del Mundial, eso es algo que no podemos ser flexibles. El que no venga estará fuera del Mundial”, dijo Aguirre en conferencia de prensa en el CAR.

“Quisiera agradecer especialmente a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas para este proyecto”, añadió el timonel.

Chivas dio antes del inicio de la Liguilla a cinco jugadores para la Selección Mexicana, mientras que Toluca a dos. Al Rebaño le afectó demasiado en los cuartos de final, pues representan casi la mitad del equipo titular que Gabriel Milito utilizó semana a semana en el Clausura 2026.

“Agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y a Toluca. Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado evidentemente y Toluca porque está compitiendo en un torneo continental y bueno está ayudándonos en todo sentido a la selección”, explicó.

El Dato: La FMF subió a sus redes sociales una imagen en la que salen todos los convocados cenando en el CAR, ayer.

Antes de que Javier Aguirre saliera a la conferencia, cuatro de los cinco jugadores de Chivas reportaron en Verde Valle para una charla con el dueño del Guadalajara, Amaury Vergara, quien se mostró descontento por el permiso de Toluca.

Chivas publicó un comunicado en donde aseguró que sus jugadores sí se presentan en la concentración de la Selección.

Comienza la concentración de la selección bajo amenaza ı Foto: Especial y Mexsport

“Respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026 y que de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, comentó el desplegado del Guadalajara en redes.

El martes por la noche Amaury Vergara, dueño de las Chivas, soltó la bomba en sus redes sociales. “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, añadió.

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Los futbolistas del Guadalajara sí se presentaron en Verde Valle, pero estuvieron pocas horas en las instalaciones del club y platicaron con el propietario del club.

“Jugadores, cuerpo técnico y directiva confiamos en que la unión que se ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el AKRON en nuestro compromiso de Liguilla”, termina el mensaje del Rebaño Sagrado.

Por su parte, el Toluca reconoció que ellos habían recibido autorización por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF y, por lo mismo, todo pintaba para que jugaran.

“Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, se puede leer en el comunicado.

Ayer, reportaron 20 futbolistas, 12 de ellos tendrían el lugar seguro para la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio.

El vasco el 29 de marzo en el Estadio Azteca. ı Foto: Especial y Mexsport

Javier Aguirre

Edad: 67 años

Cargo: Entrenador Selección Mexicana