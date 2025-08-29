América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada y los boletos ya están vendidos, conoce la razón de esta terrible decisión

El Club América acaba de recibir una terrible noticia a escasas horas de recibir al Pachuca en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. La alcaldía Benito Juárez sacó un comunicado en sus redes sociales donde informan que el encuentro de la Jornada 7 del Apertura 2025 se jugará a puerta cerrada.

“La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada”, se puede leer en el comunicado.

¿Cuál es la razón por la que se jugará a puerta cerrada el América vs Pachuca?

En la misma publicación informan que la decisión de cerrar las puertas al público para presenciar en vivo el encuentro entre las Águilas y los Tuzos es porque la seguridad del Club América cerró la calle de Indiana, afectando a una persona que necesitaba de atención médica.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, explicaron.

El conjunto de Coapa tendrá que demostrar que “su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados; no se podrán realizar los eventos a puerta abierta”, pide la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué pasará con las personas que ya compraron su boleto?

Como ya es costumbre, el Club América sube publicaciones a sus redes sociales con los precios de los boletos para los partidos que juegan en el Estadio Ciudad de los Deportes, y para el compromiso ante el Pachuca no fue la excepción.

A un día de llevarse a cabo el compromiso entre las Águilas y los Tuzos, varios aficionados ya tenían su boleto comprado para asistir al evento de este sábado 30 de agosto; sin embargo, con esta noticia no se sabe aún qué pasará.

El Club América aún no ha publicado algún comunicado al respecto sobre este tema; solo queda esperar la respuesta del equipo local para saber qué podrán hacer los aficionados que adquirieron su entrada para ir a ver el encuentro de las Águilas.

