Así fue el GOLAZO de Allan Saint-Maximin en su debut con el América ante el Atlas (VIDEO)

El delantero francés Allan Saint-Maximin no podía tener mejor debut en el futbol mexicano, pues anotó el 3-2 del América ante el Atlas en la Liga MX. En su primer juego como elemento azulcrema se hizo presente en el marcador con un golazo.

En sus primeros minutos jugando en el balompié azteca, el ariete galo impactó la pizarra a favor, para que el América tomara la ventaja ante el Atlas en el juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La diana de Saint-Maximin permitió que el cuadro de Coapa tuviera un segundo aire. Poco después llegó el cuarto gol emplumado, anotado por Víctor Dávila, quien falló su penalti, pero no erró el segundo disparo.

Saint-Maximin costó una millonada al América

En una operación que se reporta fue por aproximadamente 12 millones de dólares, el América cerró la llegada de Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América para el Apertura 2025, detrás de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quienes han tenido un inicio regular con el cuadro de André Jardine, además que todos llegaron de equipos de la Liga MX, siendo el francés el primero que se une desde el extranjero.

Saint-Maximin llega a reforzar la delantera del América luego de 31 partidos con el Al-Ahli, en donde tan solo logró cuatro goles y 10 asistencias, sumado a que tuvo una pequeño préstamo al Fenerbahce de Turquía, en donde lo dirigió José Mourinho, quien aseguró que el delantero no entrenó cuatro días seguidos al mismo nivel.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El siguiente duelo del Club América en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es el sábado 30 ante los Tuzos del Pachuca, duelo entre dos equipos que pese a un par de tropiezos tienen un bien presente en el futbol mexicano.

Por su parte, los Rojinegros del Atlas visita la Ciudad de México para meterse al Estadio Olímpico Universitario y medirse ante los Pumas de la UNAM, que están necesitados de buenos resultados.

