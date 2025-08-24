Ellos son los influencers que aparecen en la nueva campaña de la Liga MX; ¿son el corazón del futbol mexicano?

Ellos son los influencers de la nueva campaña de la Liga MX.

La Liga MX sigue en busca de que las personas de todas las edades se involucren en el futbol mexicano y en esta ocasión reunió a varios influencers para su nueva campaña “Más que fans, el CORAZÓN de la Liga BBVA MX”.

Los creadores de contenido han mostrado su amor o apoyo hacia su equipo en sus diferentes redes sociales, es por eso que los directivos del futbol mexicano decidieron reclutarlos para que sean la imagen de este video, además de que muchos de ellos tienen seguidores jóvenes, un público al cual puede gustarle este deporte.

Los influencers aparecen con la camiseta de su equipo y diciendo alguna frase que representa a la institución que apoyan a muerte, además de algunos fragmentos de la afición que asiste a los estadios de la liga cada fin de semana a apoyar a su club.

TE RECOMENDAMOS: Beisbol La Selección Mexicana de Beisbol Infantil es campeona del mundo ante Estados Unidos en la World Series 2025

La Liga MX se hace llamar "La Liga de la Afición" por lo que buscan hacer dentro de los estadios y en redes sociales para que la gente que asista a los recintos se la pase bien en cada partidos, además de que ponen primero a los aficionados antes que otra cosa.

¿Quiénes son los influencers que aparecen en la nueva campaña de la Liga MX?

En el video publicado por la Liga MX en sus redes sociales aparecen 18 influencers, uno por cada equipo del futbol mexicano, quienes han demostrado el amor por la institución en los videos o fotos que publican para sus seguidores.

El primero en aparecer es @juanpamx, aficionado de Pumas que dice “este equipo me eligió a mí”; luego hace su aparición @dare.esparza por parte de los Tigres, el tercero fue @davosalazarz, quien es un chivahermano de corazón; la cuarta fue @camiladelamora para representar a los Zorros del Atlas, mientras que la quinta persona es @letyvr14 para apoyar al Club León.

El siguiente en el video es @elyuyosanchez, que es fanático del Puebla; para el Necaxa reclutaron a @carloschicken7 y, por parte del Atlético de San Luis, hizo su aparición @rafariios.oficial. Los Santos eligieron a @patyhermosillo, Juárez fue representado por @alansivoro, la que siguió fue @yazmincantu, quien es aficionada del América.

@brismat fue la influencer del Pachuca, mientras que @siucotercobio portó la camiseta del Mazatlán; del lado del Querétaro apareció @katrvr. Los Xolos eligieron a @hadayazmin_, @caef2005 fue la fanática del Monterrey, @miguelcamara representa al Cruz Azul y, por último, @karinavelzmfut es la creadora de contenido del Toluca.

DCO