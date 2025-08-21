Jugó en dos grandes de la Liga MX, fue campeón en México y ahora deslumbra como cantante de salsa

Una esextrella y excampeón de la Liga MX brilla como cantante de salsa tras su retiro de las canchas.

Varios años después de haber brillado en las canchas de la Liga MX, donde fue campeón, ahora vive una nueva faceta como cantante de salsa. Se trata del exfutbolista ecuatoriano Joffre Guerrón.

El exdelantero de Cruz Azul y Pumas, quien además ganó el título del futbol mexicano durante su etapa con Tigres, sorprendió a sus seguidores con su nueva faceta, pues ha demostrado que tiene una gran voz.

Joffre Guerrón, quien se retiró de las canchas en el 2019, está cumpliendo un sueño, pues antes de colgar los botines había confesado que dedicarse a la música era una de sus opciones.

“Un buen ingeniero, arquitecto o tal vez cantante porque me gusta mucho la música”, comentó en aquel momento el ecuatoriano, quien llegó a la Liga MX gracias a Tigres, equipo que lo fichó en el 2014.

La vez que Joffre Guerrón ganó el título de la Liga MX

Joffre Guerrón ganó el título de la Liga MX con los Tigres en el Torneo Apertura 2015, luego de que los felinos se impusieron en la final a los Pumas.

Fue el único trofeo que el ecuatoriano ganó durante su paso por el futbol mexicano, donde posteriormente defendió las camisetas de Cruz Azul (2016-2017) y Pumas (2017-2018).

Durante su etapa con los Tigres, en el ciclo 2014-2015, Joffre Guerrón anotó 18 goles en 66 partidos de carácter oficial.

El paso del ecuatoriano con Cruz Azul y Pumas fue mucho más discreto. Con La Máquina hizo 11 tantos en 33 encuentros, mientras que con los auriazules solamente jugó 13 duelos y registró una anotación.

¿Cómo comenzó la faceta de Joffre Guerrón como cantante de salsa?

Poco antes de que se retirará como futbolista en el 2019, Joffre Guerrón declaró a La Nación de Ecuador que su amistad con personas que tienen grupos musicales le ayudaban a practicar como cantante en sus ratos libres.

“Tengo amigos que tienen grupos de música, en mis momentos libres me dedico a cantar con ellos, por eso cuando puedo aprovecho para ponerme a cantar, tengo varias canciones que he grabado, pero no hay planes de disco, ni de dedicarme a eso, una vez que deje el futbol mi idea es llegar a ser un empresario de bienes raíces en Ecuador”, señaló el ecuatoriano en aquella ocasión.

Esta nueva faceta como cantante de salsa no es la única para Joffre Guerrón, pues también se dedica al mundo inmobiliario y tiene un restaurante.

EVG