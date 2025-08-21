FMF y Liga MX endurecen medidas tras violencia entre aficionados en juegos de Chivas y América

La FMF y la Liga MX fortalecieron las medidas tras los hechos violentos en el Estadio AKRON y en el Universitario.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX dieron a conocer que implementaron e incrementaron medidas de seguridad dentro y fuera de los estadios para un mejor control, luego de los hechos violentos en la Jornada 5 en los juegos Chivas vs FC Juárez y Tigres vs América en los Estadio AKRON y Universitario, respectivamente.

Ambos organismos anunciaron tres puntos preventivos de control externos y cinco dentro de los estadios con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que se den cita a los juegos a partir de la Jornada 6 del Apertura 2025.

FMF y LIGA MX toman nuevas medidas de seguridad para reducir la violencia en los estadios. pic.twitter.com/FkXSwsnsNM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 22, 2025

Medidas internas de la Liga MX

Se mandaron recordatorios a los Clubes para que, conforme al Protocolo Interinstitucional de Seguridad , se remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios.

Los Clubes llevarán el seguimiento de las personas que alteren el orden. Todo aficionado que sea desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades .

La Comisión Disciplinaria de la FMF , quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares.

Se impulsará en las siguientes jornada del torneo una campaña del futbol mexicano en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados.

El Código de Conducta del Aficionado, establecido en el Protocolo Interinstitucional de Seguridad, “Estadio Seguro”, será difundido por la Liga y los Clubes en todas las plataformas para conocimiento de quienes asistan a los estadios.

Medidas externas de la Liga MX

Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la Liga MX , al exterior e interior de los estadios, y antes, durante y al término de los partidos, así como el incremento de personal en los mismos.

Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación.

Liga MX revela medidas en Estadios AKRON y Universitario

En el mismo comunicado, la Liga MX informó las acciones correctivas y medidas que tomó luego de los hechos violentos ocurridos el fin de semana en los Estadios AKRON y Universitario.

El organismo indicó que siguen bajo proceso las tres personas detenidas en el Estadio Universitario después del cotejo entre Tigres y América.

La Liga MX también dio a conocer que le canceló el abono a cuatro aficionados que ya están identificados, tres en el ‘Volcán’ y uno en el AKRON, además de que una persona presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público tras lo ocurrido en el estadio de las Chivas.

EVG