FMF y Liga MX endurecen medidas tras violencia entre aficionados en juegos de Chivas y América

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX dieron a conocer que implementaron e incrementaron medidas de seguridad dentro y fuera de los estadios para un mejor control, luego de los hechos violentos en la Jornada 5 en los juegos Chivas vs FC Juárez y Tigres vs América en los Estadio AKRON y Universitario, respectivamente.
Ambos organismos anunciaron tres puntos preventivos de control externos y cinco dentro de los estadios con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que se den cita a los juegos a partir de la Jornada 6 del Apertura 2025.
Medidas internas de la Liga MX
- Se mandaron recordatorios a los Clubes para que, conforme al Protocolo Interinstitucional de Seguridad, se remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios.
- Los Clubes llevarán el seguimiento de las personas que alteren el orden. Todo aficionado que sea desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades.
- La Comisión Disciplinaria de la FMF, quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares.
- Se impulsará en las siguientes jornada del torneo una campaña del futbol mexicano en contra de la violencia en los estadios para sensibilizar a los aficionados.
- El Código de Conducta del Aficionado, establecido en el Protocolo Interinstitucional de Seguridad, “Estadio Seguro”, será difundido por la Liga y los Clubes en todas las plataformas para conocimiento de quienes asistan a los estadios.
Medidas externas de la Liga MX
- Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la Liga MX, al exterior e interior de los estadios, y antes, durante y al término de los partidos, así como el incremento de personal en los mismos.
- Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
- Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación.
Liga MX revela medidas en Estadios AKRON y Universitario
En el mismo comunicado, la Liga MX informó las acciones correctivas y medidas que tomó luego de los hechos violentos ocurridos el fin de semana en los Estadios AKRON y Universitario.
¡Increíble! Presidente de Independiente se deslinda y culpa a afición de U de Chile de disturbios (VIDEO)
El organismo indicó que siguen bajo proceso las tres personas detenidas en el Estadio Universitario después del cotejo entre Tigres y América.
La Liga MX también dio a conocer que le canceló el abono a cuatro aficionados que ya están identificados, tres en el ‘Volcán’ y uno en el AKRON, además de que una persona presentó su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público tras lo ocurrido en el estadio de las Chivas.
EVG