La Liga MX hace otro ridículo y vuelve a fracasar en la Leagues Cup

Paulinho lamenta una falla del Toluca contra el Orlando City, ayer, en Carson, California.

La Leagues Cup se quedó sin representantes de la Liga MX para las semifinales por segundo año en fila, luego de las eliminaciones de Puebla, Toluca, Tigres y Pachuca.

Con dos goles del uruguayo Luis Suárez, ambos de penalti, el Inter Miami derrotó 2-1 a Tigres en el Chase Stadium.

El árbitro señaló el primer penal del encuentro a favor de Las Garzas por una mano de Javier Aquino tras un centro del español Jordi Alba. El delantero uruguayo Luis Suárez venció desde los 11 pasos a Nahuel Guzmán, quien adivinó la dirección del tiro, y los de Florida se pusieron en ventaja al minuto 23.

El Dato: los semifinalistas de la Leagues Cup en la edición del año pasado fueron Philadelphia Union, LAFC, Colorado y Columbus Crew, que se alzó con el trofeo.

Los de la UANL emparejaron los cartones en la parte complementaria y lo hicieron por conducto del argentino Ángel Correa. El campeón mundial definió con un remate de derecha en el área al 67′.

La polémica se presentó de nueva cuenta al minuto 84 por otra mano de Javier Aquino. El árbitro no había marcado en primera instancia la pena máxima, pero cambió su decisión después de revisar la jugada en el VAR.

Luis Suárez ejecutó de nueva cuenta desde los 11 pasos y en esta ocasión engañó por completo al Patón Guzmán al 89’ para asegurar el triunfo y la clasificación del Inter Miami a semifinales.

En Carson, California, el portero peruano Pedro Gallese se convirtió en el héroe del Orlando City al atajar los cobros de Nicolás Castro y Juan Domínguez, además de convertir el suyo en la definición de los 11 pasos contra el Toluca, luego de un empate 0-0. Los de la MLS ganaron 6-5 en muerte súbita.

El árbitro le anuló un gol al minuto 18 al club de la MLS por posición adelantada de Martín Ojeda, quien había definido ante la salida de Luis García, pero estaba adelantado al momento de la asistencia de Marco Pasalic.

El Puebla también se despidió de la Leagues Cup tras perder en penaltis tras un 0-0 contra el Settle Sounders.

Con su triunfo de 2-1 sobre Pachuca, el LA Galaxy aseguró de nueva cuenta que el próximo campeón de la competencia binacional será otro club de la MLS.

Inter Miami enfrentará al Orlando City, mientras que Seattle Sounders chocará ante el LA Galaxy la próxima semana en las semifinales del certamen.

Macías no ilusiona a afición de pumas

en su presentación como nuevo refuerzo de Pumas, el delantero tapatío José Juan Macías le advirtió a los seguidores del equipo felino que no tengan expectativas tras su llegada a la plantilla felina.

“Me siento muy agradecido; la verdad es que esperen cero expectativas de mí. Para mí esto es como si volviera a debutar, y todo lo que hice en el pasado no importa”, externó Macías en conferencia de prensa.

Sin embargo, el atacante surgido de Chivas aseguró que unirse al conjunto auriazul “es la oportunidad de mi vida”.

José Juan Macías se une a los Pumas como uno de los refuerzos de los dirigidos por Efraín Juárez para el Torneo Apertura 2025, luego de que fue rechazado por el Real Valladolid de España.

Regresa a la Liga MX seis meses después de que se fue de Santos, club al que se había sumado en el verano del 2024.

Solamente jugó tres partidos con el conjunto de Torreón y en el último de ellos sufrió una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral del muslo izquierdo.

La escuadra capitalina también presentó como nuevo fichaje al mediocampista Alan Medina, quien llega procedente del Querétaro de manera gratuita.