¡Insólito! Futbolista celebra un gol, salta una barda y cae al vacío (VIDEO)

Un futbolista en Indonesia cayó a un foso mientras festejaba un gol.

El festejo de un futbolista en Indonesia estuvo muy cerca de terminar en una tragedia. Tras anotar corrió hacia donde estaba la afición, saltó una barda y cayó varios metros a un foso, mismo del cual no sabía su existencia.

Tras la estrepitosa caída del jugador, sus compañeros y los aficionados que se dieron cita en el estadio se preocuparon por su estado.

Pero afortunadamente unos segundos después del accidente, el futbolista se reincorporó por su propio pie y levantó el dedo pulgar para indicar que se encontraba bien.

Este hecho, que pudo acabar en una desgracia, sucedió durante un juego de un torneo Sub-17 en Indonesia, durante un partido ante Tayikistán. El futbolista en cuestión, cuyo nombre es Mierza Firjatullah, pudo continuar en la cancha tras el susto que se llevó.

“Ocurrió en un torneo sub-17 de Indonesia, el jugador no sabía que había una canalización y estuvo cerca de ser una tragedia. Para suerte de él pudo volver al partido”, indicó al respecto Samuel Vargas, periodista deportivo y creador de contenido.

Reacciones en redes sociales tras el accidentado festejo del futbolista

La casi trágica celebración de este futbolista en Indonesia generó diversas reacciones de todo tipo en las redes sociales, donde algunos usuarios enfatizaron el hecho de que, para su fortuna, el jugador cayó de pie.

Otros aficionados fueron más severos y manifestaron que el jugador necesitaría una camilla tras este accidente, además de que resaltaron que pudo haber sido el último gol de su vida.

“La pura vergüenza lo hizo caminar” y “Se pudo haber matado, por suerte cayó de pie” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La trayectoria de Mirza Firjatullah, el futbolista que cayó al vació al festejar un gol

Mochammad Mierza Firjatullah nació el 15 de febrero del 2009 en Bandung, Indonesia. Según datos del sitio especializado Transfermarkt, puede jugar como delantero centro o extremo por las dos bandas, pero su pierna hábil es la derecha.

Con su 1.75 metros de estatura, Mierza Firjatullah actualmente milita en el Asiana Soccer School de su país. Su destacado desempeño le valió ser convocado a la Sub-17 de su país

Antes de formar parte del Asiana Soccer Scholl, estuvo en el Dewa United y en el Persik Sub-18 del balompié de su país.

