Decenas de heridos e imágenes tristes deja una terrible batalla entre aficionados de U de Chile e Independiente

Aficionados de la U de Chile habrían lanzado objetos a los de Independiente durante el juego entre ambos en la Copa Sudamericana.

El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido el miércoles al comienzo del segundo tiempo debido a los actos violentos de hinchas en las gradas del estadio del club argentino. Hasta el momento no se reportan muertes por parte de las autoridades, pero algunos de los asistentes al encuentro y periodistas que cubrieron el encuentro resalta que sí hay fallecidos.

Desde el sector visitante del Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

MASACRE en la tribuna sur: quedaron 10 chilenos y entraron 100 de la barra de #Independiente… esto termina MUY MUY mal.



Los liquidaron, los tienen contra la pared y los están fajando, desnudando, los desmayaron. pic.twitter.com/KlvYPNW31z — Nelson Lafit (@nelsonlafit) August 21, 2025

Reportes del diario argentino Olé indican que hay 90 detenidos, todos ellos aficionados de la U de Chile, y heridos leves, con ningún muerto hasta el momento. También otros medios aseguran, sin que nada sea oficial hasta el momento, que hay tres fallecidos y uno de ellos es un menor de edad.

La mayoría de los aficionados que asistieron al encuentro se bajaron al campo de juego para intentar protegerse, pues todo lo que estaba sucediendo era en la tribuna. Los hinchas de Independiente obligaron a los de la U de Chile a desnudarse, pero los que no alcanzaban a escapar eran brutalmente golpeados.

El mismo tipo con camiseta de Independiente, paño rojo en la cabeza y barra de metal en la mano, esta involucrado en al menos dos graves agresiones segun estos registros. #UdeChile #Mataron #CopaSudamericana pic.twitter.com/N5IoVw0LLF — el trueno (@eltrueno) August 21, 2025

El árbitro suspende juego entre U de Chile e Independiente tras disturbios

A pesar de las medidas de seguridad, los episodios violentos continuaron y derivaron en choques entre ambas parcialidades. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó detener el partido. No se pudo confirmar de inmediato si había heridos.

Con el marcador igualado 1-1 (2-1 a favor de la Universidad de Chile en el marcador global), la Conmebol comunicó en las redes sociales del torneo que el partido se había cancelado.

🚨AHORA: ASÍ SE ENCUENTRA PARTE DE LA HINCHADA DE #UdeChile🚨



‼️Hay más de 90 detenidos. Tres heridos de gravedad‼️ pic.twitter.com/BqmcS4uJCn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 21, 2025

Palabras de un hincha de Independiente. pic.twitter.com/6xrqD8sSf8 — Kolocho23 (@koloxo23) August 21, 2025

“El encuentro se encuentra provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile”, informó Independiente en su cuenta en la red social X. “A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios”.

El 1-1 parcial en el marcador en Avellaneda favorecía al cuadro chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, para avanzar a los cuartos de cuartos de final. Independiente estaba obligado a ganar por un gol para forzar una definición por penales.

La Conmebol todavía no da su postura al respecto y no se sabe qué pasará con el encuentro. En otros partidos cuando suceden este tipo de acontecimientos los puntos o el triunfo se le dan al equipo afectado, pero por lo que se ha mencionado los seguidores de la U iniciaron con la trifulca y posteriormente los de Independiente reaccionaron.

U de Chile reprueba la terrible violencia que vivieron sus hinchas

El conjunto chileno reprueba rotundamente la violencia que se vivió esta noche en Avellanada, pues varios de sus seguidores resultaron lamentablemente golpeados y se dice que algunos hasta perdieron la vida, pues las imágenes que se muestran son brutales.

“La Conmebol anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”, se puede leer en el comunicado de la U.

