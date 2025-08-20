Inter Miami elimina con dos penales de Luis Suárez a Tigres y avanza a semifinales de Leagues Cup

Los jugadores del Inter Miami festejan uno de los goles de Luis Suárez contra Tigres en cuartos de final de Leagues Cup.

Con dos goles del delantero uruguayo Luis Suárez, ambos de penalti, el Inter Miami derrotó 2-1 a Tigres en el Chase Stadium para conseguir su boleto a las semifinales de la Leagues Cup.

El árbitro marcó un penalti a favor de Las Garzas por una mano de Javier Aquino tras un centro del español Jordi Alba. El uruguayo Luis Suárez venció desde los 11 pasos a Nahuel Guzmán, quien adivinó la dirección del tiro, y los de Florida se pusieron en ventaja al minuto 23.

GOOOOOOOOOL ⚽️



Luis Suárez don't miss from the spot y adelanta a @InterMiamiCF at Chase Stadium 💪💗



No te pierdas los cuartos de final de #LeaguesCup2025 with #MLSSeasonPass on Apple TV 📺

Los de la UANL emparejaron los cartones en la parte complementaria y lo hicieron por conducto del argentino Ángel Correa. El campeón mundial definió con un remate de derecha en el área al 67′.

Tigres ya era mejor y generaba más peligro que el Inter Miami desde antes de que consiguiera el empate. El juego se detuvo un momento al minuto 73 por una lesión de Rodrigo De Paul.

DOBLETE DEL PISTOLERO ⚽️⚽️



Lucho scores from the spot once more y acerca a @InterMiamiCF a las semifinales de #LeaguesCup2025



No te pierdas el desenlace entre @InterMiamiCF y @TigresOficial with #MLSSeasonPass on Apple TV 📺

La polémica se presentó de nueva cuenta al 84′ por otra mano de Javier Aquino. El árbitro no había marcado en primera instancia la pena máxima, pero cambió su decisión después de revisar la jugada en el VAR.

Luis Suárez ejecutó de nueva cuenta desde los 11 pasos y en esta ocasión engañó por completo al ‘Patón’ Guzmán para devolverle la ventaja al Inter Miami al minuto 89.

¿Cuándo son las semifinales de la Leagues Cup?

Los partidos correspondientes a las semifinales de la Leagues Cup se llevarán a cabo la próxima semana, el martes 26 y el miércoles 27 de agosto.

La gran final del torneo entre clubes de la Liga MX y de la MLS será el domingo 31 de agosto.

