¿Lionel Messi juega ante Tigres? Técnico del Inter Miami revela toda la verdad

El duelo que inicia los cuartos de final de la Leagues Cup enfrenta a los Tigres ante el Inter Miami, club de la MLS que podría tener una sensible baja, pues no se sabe con claridad si el delantero Lionel Messi estará de inicio, pero el técnico Javier Mascherano habló sobre este tema.

Messi estuvo fuera de circulación por unos días, luego que se lesionó en la Leagues Cup ante el Necaxa y no jugó ante Pumas, pero reapareció ante Los Ángeles Galaxy en la MLS, sin embargo, su presencia no está del todo confirmada para medirse a Tigres.

“Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, un poco la misma situación que describí el otro día, que se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que que jugó”, dijo el estratega argentino que comanda a Las Garzas.

Aunque participó ante el Galaxy, marcó un gol y fue clave para que el club de Miami se llevara los tres puntos, pero a pesar de ello no se sintió cómodo, por lo que tuvo que entrenar separado del resto de sus compañeros, aunque no está por completo descartado.

“Lo vamos a ir viendo, pero no está descartado, no te puedo decir si va a jugar o no, porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, comentó previo al duelo ante Tigres el entrenador Mascherano, quien fue compañero de Messi como jugador en el Barcelona y en la Selección Argentina.

Miami confirma interés en Piovi

Uno de los temas que más ha sonado en torno al Inter Miami es el interés que tiene el club estadounidense por el defensor del Cruz Azul Gozalo Piovi, quien es uno de los elementos más destacados de La Máquina y pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón.

“Lo de Gonzalo (Piovi) ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club. No puedo decir nada más”, comentó el estratega, previo a que su equipo se enfrente a los Tigres.

El argentino no dio más detalles de la posible contratación, pero agregó que están trabajando para conseguir más jugadores y darle profundidad a la plantilla de Florida.

“No puedo decir nada más, pero el club también está trabajando en otra opción defensiva, así que veremos”, agregó Mascherano, quien espera tener por lo menos uno o dos refuerzos más.

“Hasta el último día de la ventana de fichajes vamos a ir viendo. Estamos trabajando en traer uno o dos refuerzos, esperemos que se pueda dar de esa manera y esperamos que no haya ni una salida. Mi idea no es desprenderme de un jugador más”, señaló antes del juego.

