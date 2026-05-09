Dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Real Madrid, Clásico de España; posibles alineaciones y horario

Barcelona se enfrenta al Real Madrid en el Clásico de España

El Barcelona recibe el domingo 10 de mayo al Real Madrid, con la oportunidad de capturar el título de España con una victoria sobre su eterno rival o incluso con un empate.

A falta de cuatro fechas por disputar, el equipo de Hansi Flick aventaja al Madrid por 11 puntos, así que puede permitirse un tropiezo. El Madrid juega en gran medida por orgullo y para evitar la humillación de ver al Barça celebrar a su costa.

Solo una victoria del Madrid en el Camp Nou puede evitar que el título quede en manos del anfitrión. “El equipo está muy concentrado. Tenemos un gran deseo de ganar la liga. Un empate nos bastaría para lograrlo, pero queremos vencer al Real Madrid”, dijo el zaguero azulgrana Jules Koundé.

Será el primer clásico en más de tres años en el Camp Nou, que estuvo cerrado por remodelación hasta mediada esta temporada.

¿Dónde ver el Clásico de España Barcelona vs Real Madrid?

El Clásico de España Barcelona vs Real Madrid inicia este domingo 10 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Sky Sports en México.

Preparando el partido más grande del mundo. #ElClásico pic.twitter.com/ZfhzEvKFTt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri, Gavi; Fermín, Rashford y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Thiago Pitarch; Brahim, Bellingham, Vinícius y Gonzalo.

Bajas notables para el Barcelona vs Real Madrid

El Barca echará de menos a Lamine Yamal. La joven estrella se lesionó un músculo de la pierna hace un par de semanas y perderá el resto de la temporada.

❝Queremos ganar el título, el segundo consecutivo. Es muy importante para la afición, para los jugadores y también para el staff.❞



🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/tR2luGJNCX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

Kylian Mbappé sigue en duda tras quedar al margen por un problema en los isquiotibiales. El delantero merengue volvió a entrenarse con sus compañeros el jueves, aunque lo hizo diferenciado.

El Madrid tampoco contará con los defensores Éder Militão y Ferland Mendy, ni con el mediocampista Arda Güler, todos por lesiones. El Madrid está por terminar su segunda campaña consecutiva sin un gran trofeo.

Además de la recién baja del mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien sufrió una lesión en la cabeza a consecuencia de un altercado en que se involucró el jueves con su compañero Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid multó a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con medio millón de euros a cada uno por su altercado durante un entrenamiento.

Las cuantiosas multas fueron anunciadas el viernes, un día después de un forcejeo entre los mediocampistas durante la práctica. Lo ocurrido llevó al Madrid a abrir un procedimiento disciplinario contra los jugadores.

El Madrid indicó que los jugadores también se disculparon con sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados del club, además de mostrar su disposición “para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”.

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