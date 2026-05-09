¡BORRADO! Edson Álvarez recibe duro castigo del Fenerbahce tras pelearse con la afición

Edson Álvarez fue castigado por el Fenerbahce en el cierre de la temporada en Turquía.

El mexicano Edson Álvarez fue excluido de los últimos dos partidos del Fenerbahce en la Superliga de Turquía, una semana después de haber encarado a la afición del club tras recibir abucheos de un sector de la misma.

“Hicimos una declaración sobre Edson. Como equipo técnico, tomamos una decisión y se la comunicamos”, aseguró Zeki Murat Göle, entrenador interino del Fenerbahce, previo al duelo en el que los canarios amarillos se impusieron 3-0 al Konyaspor en la penúltima jornada del campeonato.

🚨🇲🇽 Edson Álvarez no entró en la convocatoria del Fenerbahçe para el duelo de hoy ante Konyaspor ❌🇹🇷



El mexicano NO presenta lesión alguna, su ausencia fue únicamente por decisión del cuerpo técnico ✍



Cabe recordar que apenas la semana pasada volvió a las canchas



Vía:… pic.twitter.com/2Ptn47YDGv — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 9, 2026

Esto significa que Edson Álvarez también fue borrado para el próximo 17 de mayo, cuando el Fenerbahce enfrente al Eyüpspor en la Jornada 34 de la Superliga de Turquía, la última de la Temporada 2025-2026.

Así fue el pleito de Edson con la afición del Fenerbahce

Edson Álvarez fue abucheado por la afición del Fenerbahce en el triunfo por 3-1 sobre el Istanbul Basaksehir FK, duelo en el que el mexicano ingresó a la cancha en el minuto 90.

El canterano del América no no tomó de buena forma el comportamiento de los hinchas con él, por lo que se dirigió a las gradas del estadio para hacerles señas de que no los escuchaba, retándolos a que lo hicieran con más fuerza.

Sin embargo, la reacción de Edson Álvarez con el público desagradó al cuerpo técnico y a los altos mandos del Fenerbahce, que decidieron no incluir al mexicano en sus últimos dos partidos de la campaña en Turquía.

Los números de Edson Álvarez con el Fenerbahce

El mexicano Edson Álvarez se sumó a la plantilla del Fenerbahce luego de ser cedido al club turco por el West Ham en agosto del 2025.

El seleccionado nacional registró una asistencia y 1,126 minutos en 18 partidos de carácter oficial con los canarios amarillos.

Edson Álvarez volverá al West Ham luego de que el Fenerbahce no quiso hacer válida la opción de compra por el mexicano.

EVG