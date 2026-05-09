Pachuca vs Toluca: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pachuca llega con ventaja ante Toluca en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El bicampeón Toluca se juega su destino en el Clausura 2026 de la Liga MX este domingo 10 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde enfrenta al Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla.

Los Diablos Rojos llegan con la moral en alto al duelo contra los Tuzos, luego de que a mitad de semana clasificaron a la final de la Concacaf Champions Cup tras golear 4-0 al LAFC.

🌧️ | Llega temprano el domingo al Huracán y disfruta de todo lo que tenemos planeado para ti previo al partido:



‼️ Las puertas se abren a las 15:00 hrs #PachucaToluca pic.twitter.com/B3YNvR6iiE — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 8, 2026

Tras perder 1-0 la ida en el Estadio Nemesio Díez, el Toluca está obligado en derrotar al Pachuca por dos goles de diferencia para clasificar a las semifinales del Clausura 2026 y mantener vivo el sueño del tricampeonato en la Liga MX, pues un empate global le daría el boleto a los de la Bella Airosa.

¿Dónde pasan EN VIVO el Pachuca vs Toluca?

El partido entre Pachuca y Toluca se jugará este domingo 10 de mayo, en el Estadio Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Domingo 10 de mayo

Hora : 17:00

Estadio : Hidalgo

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Pachuca y Toluca

PACHUCA : Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras, Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez y Salomón Rondón.

TOLUCA: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís, Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero, Pavel Pérez, Sebastián Córdova y Paulinho.

Toluca quiere saldar cuentas ante Pachuca

El Toluca no salió bien librado la última ocasión que se vio las caras con el Pachuca en una Liguilla, pues perdió la final del Apertura 2022 y de una manera estrepitosa.

Los Diablos Rojos, entonces bajo las órdenes de Nacho Ambriz, venían de eliminar al América en semifinales. Pero en la serie por el título contra los Tuzos no metieron las manos y perdieron por marcador global de 8-2.

El Pachuca le quiere hacer la maldad de nueva cuenta al Toluca en el Clausura 2026, con lo que impediría que el equipo dirigido por Antonio Mohamed se convierta en el segundo tricampeón en torneos cortos de la Liga MX.

EVG