Inter Miami y Messi quieren ‘robarle’ una estrella a Cruz Azul y lo harían a billetazos

Cruz Azul perdería a una de sus figuras por culpa del Inter Miami de Messi

La Máquina del Cruz Azul podría tener más bajas para lo que resta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues una de sus estrellas es pretendida por el Inter Miami de Leo Messi, sin embargo, el cuadro de la MLS debería desembolsar una gran suma de dinero.

De acuerdo con diversos reportes, de medios nacionales e internacionales, el equipo en donde juega Lionel Messi busca los servicios de Gonzalo Piovi y ya se tendrían negociaciones entre clubes por el traspaso del defensor argentino, quien saldría por al rededor de 7 millones de dólares.

De acuerdo con el reportero Adrián Esparza, "en estos momentos hay negociaciones entre Inter Miami y Cruz Azul".

“En La Noria están dispuestos a aceptar la oferta si se acerca a los 7 MDD (hace un año y 8 meses pagaron 4 MDD por él). Si Inter Miami pone el dinero, pienso que se va a dar”, agrega el comunicador.

Se viven horas cruciales en el fichaje de Inter Miami por Gonzalo Piovi, quien sería un gran fichaje para el cuadro de Las Garzas, que lucha por entras a los playoffs de la MLS.

Se dice que las negociaciones van por buen camino, por lo que sería cuestión de tiempo para que el club de Florida haga oficial la llegada de su nuevo jugador.

Cruz Azul tendría más salidas

Esta no sería la única salida de Cruz Azul, pues Fabrizio Romano, el insider más famoso del futbol internacional, dice que está todo cerrado para que el PAOK Salónica FC de la Super Liga de Grecia se lleva a Giorgos Giakoumakis en condición de préstamo, aunque con opción a compra.

Serían dos duras bajas para el cuadro de Nicolás Larcamón en cuanto a profundidad de plantel, pues se quedan sin opciones para darle rotación a los jugadores y tendría que echar mano de la cantera.

Mientras tanto, el Cruz Azul consiguió su segundo triunfo en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de vencer 2-1 al Atlético San Luis, resultado que es aire puro para el proyecto de Nicolás Larcamón.

Luego de un estrepitoso fracaso en la Leagues Cup, el conjunto de La Noria recompone un poco el camino al sacar su segunda victoria del semestre gracias a goles de Carlos Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Román Torres anotó por los potosinos.

El siguiente duelo de La Máquina es el sábado 16 de agosto ante Santos Laguna, como parte de la quinta jornada del certamen mexicano.

