Así festejó Lionel Messi el primer gol de Rodrigo De Paul con el Inter Miami (VIDEO)

Lionel Messi festejó desde fuera de la cancha el primer gol de Rodrigo De Paul con el Inter Miami.

Las cámaras de televisión captaron la emoción que reflejó Lionel Messi momentos después de que su compatriota Rodrigo De Paul marcó su primer gol con el Inter Miami, mismo que hizo en la Leagues Cup contra Pumas.

En la recta final del primer tiempo apareció el exfutbolista del Atlético de Madrid para empatar el cotejo ante los auriazules, que se habían adelantado con tanto de Jorge Rubalcava.

Lionel Messi’s reaction to De Paul’s Goal 🤩🔥



Lionel Messi sonrió mientras esperaba que el árbitro diera por bueno el primer gol de Rodrigo De Paul con el Inter Miami, pues había dudas por un aparente fuera de juego.

La Pulga no estuvo disponible para el juego de la Leagues Cup contra Pumas por una lesión que sufrió ante el Necaxa en la segunda jornada de la primera fase.

Lionel Messi abandonó la cancha al minuto 11 del cotejo contra los Rayos, pero sí completó los 90 minutos en el cotejo de la primera jornada ante el Atlas, cotejo en el que Las Garzas se impusieron 2-1.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, señaló que la lesión de Lionel Messi no es tan grave, por lo que es muy factible que el rosarino esté de vuelta en las canchas para el siguiente cotejo de los de Florida.

Las Garzas vuelven a la actividad el próximo domingo 10 de agosto, cuando enfrenten al Orlando City en el Inter&Co Stadium en actividad de la MLS.

