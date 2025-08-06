¡Reprobable! Jugadores del Real Betis y Como se agarran a golpes en pleno partido (VIDEO)

Juego entre Betis y Como se empañó por la violencia entre futbolistas de ambos clubes.

Futbolistas del Real Betis y del Como se agarraron a golpes en pleno partido amistoso como parte de la pretemporada de los clubes de Europa antes de que se pongan en marcha las diferentes ligas en el viejo continente.

El pleito se presentó justo al final del primer tiempo del duelo celebrado en Cádiz cuando al minuto 46, en la compensación, un jugador del Como lanzó una patada a la cabeza de Héctor Bellerín, defensa del conjunto español.

Inmediatamente después de este hecho se hicieron de empujones Pablo Fornals (Betis) y Maxi Perrone (Como). El elemento del cuadro sevillano empujó al futbolista del equipo italiano, quien respondió a la agresión de Pablo Fornals, quien perdió el control y le propinó un puñetazo a Maxi Perrone.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

Segundos después llegaron jugadores de ambos equipos para separar a Fornals y a Perrone con el objetivo de impedir que la trifulca pasara a mayores.

Los dos jugadores fueron expulsados y posteriormente las aguas volvieron a su cauce, pues los futbolistas del Como y del Betis se fueron tranquilos a los vestidores para los 15 minutos del entretiempo.

Como se lleva la victoria sobre el Betis

Después del pleito entre los jugadores de Betis y Como, el equipo italiano logró un agónico triunfo por marcador de 3-2 gracias un gol de Iván Azón en el tiempo de compensación (92′).

Junior Firpo e Isco marcaron los dos tantos con los que el club español había igualada de manera parcial el encuentro con sede en el Estadio Municipal Ciudad de la Línea.

El Como había tomado la delantera apenas al minuto 1 con gol de Assane Diao, delantero senegalés que precisamente militaba con el Betis.

Watch the highlights from Real Betis vs Como now on @_Como_TV



📺 ➡️ https://t.co/2vCUKQNdQk pic.twitter.com/pRxuDMfNTc — Como1907 (@Como_1907) August 6, 2025

Los de Italia aumentaron su ventaja al minuto 35 por conducto de Lucas Da Cunha, quien marcó con un fogonazo fuera del área para complicar al Real Betis.

¿Cuándo empiezan LaLiga y la Serie A?

El arranque de la Temporada 2025-2026 en las ligas europeas está a la vuelta de la esquina y tanto LaLiga como la Serie A prometen muchas emociones.

El campeonato español de Primera División se pone en marcha el próximo 15 de agosto con los partidos Girona vs Rayo Vallecano y Villarreal vs Real Oviedo.

El torneo del balompié italiano dará inicio una semana después, cuando el 23 de agosto se realicen cuatro cotejos, entre los que sobresale el choque entre Milan y Cremonese.

