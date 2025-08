El nuevo fichaje del América, Allan Saint-Maximin, revela alarmado en un VIDEO cuando el Fenerbahce quiso doparlo

Allan Saint-Maximin será nuevo jugador del América, pero hace un mes estuvo en el podcast de Zack Nani, creador de contenido francés, donde reveló que en su paso por el Fenerbahce, el equipo turco intentó doparlo.

“Nosotros íbamos hasta el punto de, te doy un ejemplo. Íbamos hasta el punto de tratar de doparme. Para decirte hasta qué punto grave. Y eso es algo que la gente no sabe. Que yo no hable o que tú no hables, vas a tratar de no decir cosas porque también te amenazan. Te dicen claramente que si hablas, te harán esto o aquello”, explicó Saint-Maximin.

El delantero francés llegó cedido del Al-Ahli al conjunto de Turquía y solo estuvo un año con Los Canarios Amarillos. Además, fue criticado por José Mourinho, técnico del Fenerbahce, por su pésima forma física y su mal rendimiento en los entrenamientos, algo que no le pareció a Allan Saint-Maximin y le contestó en redes sociales.

José Mourinho y su critica a Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del América, estuvo un año en el Fenerbahce y fue dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho, quien lo criticó fuertemente por su forma física.

“En los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Si no entrena bien, si llega tarde y tiene sobrepeso, necesita ascensor para subir porque se cansa muy rápido subiendo las escaleras”, expresó José Mourinho sobre Allan Saint-Maximin.

Al delantero francés no le gustaron los comentarios de ‘Mou’ y ocupó un juego de palabras para calificarlo como mentiroso. “Va a necesitar más que eso para deprimirme. Cuando una mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras. Tarda más, pero finalmente llega”, escribió el jugador francés.

¿Cuándo llegará Allan Saint-Maximin a México?

Todo está listo para que Allan Saint-Maximin aterrice en la Ciudad de México, realice sus pruebas médicas en las instalaciones de Coapa y sea anunciado como nuevo jugador del América para este Apertura 2025.

El delantero francés llegará a la capital del país este jueves 7 de agosto entre las 19:00 y 20:00 horas, tiempo del centro de México; es por eso que la afición azulcrema se está organizando para asistir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y darle un masivo recibimiento al futbolista.

Saint-Maximin es el bombazo de las Águilas para esta temporada y la directiva del América espera que el francés muestre el mismo rendimiento que tuvo cuando portó los colores del Newcastle United.

