Bayern Munich vs PSG: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta de la Champions League

Bayern Múnich y PSG se miden en la semifinal de vuelta de la Champions

El Bayern Munich y el PSG definen al segundo finalista de la Champions League este miércoles 6 de mayo. Los equipos chocan en el Allianz Arena, en donde los locales tienen una pequeña desventaja.

El París Saint-Germain ganó la semana pasada en un épico 5-4 ante el Bayern en Francia. Los actuales campeones de la Liga de Campeones de Europa salieron airosos en una batalla de poder a poder.

Se espera que en el partido de vuelta, que se juega en Múnich, los equipos tengan las mismas oportunidades de anotación, en donde los atacantes fueron las estrellas.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs PSG de la Champions?

El Bayern Munich vs PSG, partido correspondiente a la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, inicia este miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 6 de mayo

Hora: 13:00 horas

Transmisión: FOX ONE

Bayern y París, por un boleto a la final de la Champions

El PSG llega con ligera ventaja buscando la calificación a la final de la Champions. Además del gol, los dirigidos por Luis Enrique se ven motivados porque el Bayern solo ha ganado una de sus últimas seis eliminatorias de semifinales.

Esto quiere decir que los bávaros han perdido sus últimas cinco semifinales a doble partido en la Champions. Su última victoria en esta etapa fue un 3-0 en un partido único contra el Lyon en la temporada 2019-2020.

El PSG busca su segunda final consecutiva de la Champions y la tercera de su historia. Son los actuales campeones, tras vencer en la edición previa al Inter de Milan.

Del otro lado, el Bayern Munich no juega una final de Champions desde 2020. De vencer a los parisinos, los teutones estarían disputando su duodécima final de la Copa de Europa/Champions League. Superarían las 11 del Milan y se pondrían detrás del Real Madrid con 18.

En la semifinal de vuelta de la Champions League se miden los dos máximos goleadores del torneo esta temporada. El PSG tiene 43 anotaciones en favor y el Bayern 42.

De acuerdo con ls UEFA, es la primera vez en la historia de la Champions que dos clubes diferentes superan los 40 goles cada uno en una misma edición. El Barcelona ostenta el récord en una sola temporada, con 45 goles en la 1999-2000.

aar