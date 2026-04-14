PSG derrota otra vez al Liverpool y mantiene vivo el sueño del bicampeonato en la Champions League; resumen y goles

Ousmane Dembélé celebra uno de sus goles en el triunfo de PSG sobre Liverpool en Anfield.

El PSG venció otra vez 2-0 al Liverpool, ahora en Anfield, para imponerse por marcador global de 4-0 y con ello conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique mantienen vivo el sueño de ser bicampeones el torneo de clubes más importante de Europa.

El equipo francés sobrellevó las acciones en el primer tiempo y fue ligeramente mejor que los ingleses, que tuvieron pocas ocasiones de convertir en la portería defendida por el ruso Matvei Safonov.

Árbitro echa para atrás penalti a favor del Liverpool en el complemento

El Liverpool tuvo la primera ocasión de peligro en el complemento cuando al minuto 49 Joe Gomez tuvo un remate de cabeza a quemarropa, pero el balón rozó la cabaña del conjunto de la Ligue 1.

Los Reds tocaron nuevamente la puerta al minuto 55 con un disparo de derecha fuera del área que se fue muy alto.

Al minuto 66 se presentó la polémica. El árbitro italiano Maurizio Mariani echó para atrás un penalti que había marcado en favor del Liverpool por una supuesta falta sobre Alexis Mac Allister, misma que consideró que no hubo tras revisar la jugada en el VAR.

Ousmane Dembélé acaba con aspiraciones del Liverpool

El Liverpool se veía mejor en la cancha y parecía cuestión de tiempo para que cayera el gol. Pero el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, silenció las tribunas en Anfield al minuto 72 al poner al frente al PSG con un tiro de zurda raso, fuera del área, y pegado al poste para abatir al guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili.

El equipo inglés intentó reaccionar con un disparo de derecha fuera del área de Ryan Gravenberch al minuto 80. El cuadro francés respondió al 81’ con un zurdazo de Ousmane Dembélé a pase de Achraf Hakimi.

EVG