¡BRUTAL! Terrible golpe a Fermín López que le destroza la cara y deja al crack del Barcelona lleno de sangre (VIDEO)

Terrible golpe a Fermín López en la Champions le destroza la cara

Poco después del segundo del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el mediocampista Fermín López sufrió un duro golpe en la nariz, que le provocó un terrible y constante sangrado, alertando a los servicios médicos.

Fermín López entró al área para intentar rematar y anotar el tercer gol el juego, pero quedó corto y tuvo un contacto con el portero Juan Musso, quien de manera accidental lo chocó con el pie. De inmediato empezó el sangrado en el rostro del español.

ROJA PERDONADA A MUSO POR AGRESIÓN SIN BALÓN A FERMÍN LÓPEZ. pic.twitter.com/ovBMni4b5t — Manutinho (@GxlDeManutinho) April 14, 2026

Fermín estuvo unos minutos tendido en el terreno de juego, mientras las asistencias intentaban detener el sangrado. Se le colocó un vendaje debajo de la nariz y se contuvo la salida de la sangre. El jugador pidió no salir del compromiso.

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El juego de cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid empezó con todo. En 31 minutos ya habían tres goles; dos del Barca y uno del Madrid, que con este marcador está en semifinales.

Barcelona va por la remontada ante el Atlético de Madrid

El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan el martes por quinta vez en menos de dos meses, con el club catalán necesitando remontar una desventaja de dos goles para volver a las semifinales de la Liga de Campeones.

🇪🇺🇪🇸 MAGNÍFICO PASE TRES DEDOS DE LAMINE YAMAL A FERMÍN LÓPEZ



BARCELONA MUY CERCA DE REMONTARLO EN 24 MINUTOS... ES UN BAILE TREMENDOpic.twitter.com/vuRxsL8PbF — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 14, 2026

Los colchoneros defienden en casa el margen 2-0 que sacaron con su victoria en el partido de ida e intentar meterse entre los cuatro mejores de la competición europea por primera vez en casi una década.

El Barca venció 2-1 al Atlético en Madrid en un partido de LaLiga el 4 de abril, antes del encuentro de ida de la semana pasada.

Los equipos ya se habían enfrentado dos veces en las semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético ganó 4-0 en casa y luego avanzó a la final pese a perder 3-0 en Barcelona en el partido de vuelta.

El Atlético no disputa las semifinales desde 2017. El Barca sucumbió ante el Inter de Milán en esa instancia el año pasado.

El equipo que avance el martes se enfrentará al Arsenal o al Sporting de Lisboa en las semifinales. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. El encuentro de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

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