Madrid, Barcelona y Liverpool, por volteretas históricas en Champions

En la imagen, los futbolistas Jude Bellingham; Lamine Yamal y Mohamed Salah

Tres de los clubes más laureados del futbol europeo están al borde de la eliminación en laUEFA Champions League. Real Madrid, Liverpool y Barcelona deben remontar derrotas del partido de ida en los cuartos de final de esta semana.

Entre los tres se acumulan 26 consagraciones de la Copa de Europa. Pero tendrán que emplearse a fondo para acceder a las semifinales del certamen.

El Real Madrid, dueño del récord con 15 títulos, está abajo 2-1 ante el Bayern Múnich tras una derrota en casa en el partido de ida de la semana pasada en el Estadio Santiago Bernabéu.

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El Dato: Lamine Yamal cambió la imagen de su perfil de Instagram por una foto de LeBron James abrazando el trofeo de la NBA tras victoria de Cavaliers sobre los Warriors.

Liverpool quedó abajo 2-0 en su eliminatoria ante el campeón defensor, PSG, de cara al partido de vuelta del martes en Anfield, y Barcelona sufrió una sorpresiva derrota 2-0 como local ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

En el otro cruce, Arsenal lidera 1-0 al Sporting de Lisboa de cara al partido del miércoles en el Emirates.

Con nueve puntos de desventaja respecto del líder generla Barcelona en LaLiga de España, la mejor opción del Real Madrid para tener éxito esta temporada quizá esté en la competición que lo define: la Liga de Campeones de Europa.

10 partidos tiene invicto el Atlético en su casa en la UEFA

Pero enfrenta un gran desafío para remontar la eliminatoria ante el Bayern Múnich en Alemani, mañana.

El gigante teutón es uno de los equipos más destacados de Europa esta temporada, terminó segundo en la fase de liga con siete victorias en ocho partidos y arrolló 10-2 a Atalanta en el global en los octavos de final de la Champions.

Encaminado a ganar títulos españoles consecutivos, el Barça también corre el riesgo de otra sorpresiva eliminación de la Liga de Campeones.

La derrota ante el Inter de Milán en la semifinal del año pasado fue un golpe inesperado y una eliminación en cuartos ante el Atlético sería más imprevista.

Pero eso es lo que se perfila para el equipo de Hansi Flick si no puede remontar un 2-0 en contra en el Estadio Metropolitano, del Atlético, hoy.

Madrid, Barcelona y Liverpool, por volteretas históricas en Champions ı Foto: Especial

El Atlético de Diego Simeone ya eliminó al Barça de la Copa del Rey el mes pasado y amenaza con completar el doblete.

En aquella ocasión, los azulgranas reaccionaron tras un 4-0 en contra en el partido de ida para ganar 3-0 en la vuelta. Eso podría ofrecer algo de aliento, especialmente con un ataque que cuenta con Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. La ausencia del lesionado Raphinha, sin embargo, podría ser crucial.

Arsenal afronta una semana crítica en su intento de lograr el doblete de Premier League y Champions League.

Viaja a Manchester City el domingo para un partido clave en la lucha por el título, pero antes de eso el equipo de Mikel Arteta se mide con el Sporting.

Con ventaja 1-0 gracias al gol de Kai Havertz en el tiempo añadido en Portugal, Arsenal es favorito para resolver la serie en casa. Pero en las últimas semanas ha habido señales de que la presión ha zarandeado al líder de la Premier.

La derrota ante el City en la final de la Copa inglesa y la sorpresiva caída ante el Southampton de segunda división en la Copa FA terminaron con la persecución de Arsenal por un cuádruple de trofeos.