Atlético de Madrid derrota al Barcelona para llevarse la ventaja en la Champions League; PSG vence al Liverpool

El Atlético de Madrid ganó el segundo episodio de esta trilogía que están disputando ante el Barcelona, aunque lo hicieron en uno de los encuentros más importantes de la serie, que fue la ida de los cuartos de final de la Champions League, por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou.

El encuentro fue muy reñido entre los blaugranas y los colchoneros, aunque fue el equipo de Hansi Flick el que tomó la iniciativa en el cotejo al tener las oportunidades de peligro frente al marco de Juan Musso.

Sin embargo, la balanza se inclinó al lado de los de Diego Pablo Simeone cuando el VAR llamó al árbitro central para que revisara una posible tarjeta roja para el defensa central español Pau Cubarsí; al final, la zancadilla que le propinó a Giuliano Simeone fue sancionada con expulsión, dejando a los culés con uno menos en el campo.

⚽️ ¡GOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



La falta que provocó la roja de Cubarsí, termina en un golazo de Julián Álvarez.



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Llegó el segundo para los colchoneros gracias a Sorloth.



No despierta Barcelona. 😳



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Tras la expulsión del zaguero central del Barcelona, el Atlético de Madrid tuvo una oportunidad de gol con un tiro libre, el cual ejecutó Julián Álvarez y terminó colgando el esférico en el ángulo derecho del marco que defendía Joan García para adelantar a los colchoneros en el tablero.

El segundo tiempo fue totalmente para el Barcelona, con los cambios que realizó Hansi Flick para ir en busca del empate, pues durante los segundos 45 minutos fueron los blaugranas los que no dejaron de intentar buscar el tanto del empate, aunque al minuto 70 de juego una descolgada de los colchoneros les dio el segundo tanto con un remate dentro del área chica de Alexander Sorloth.

Lamine Yamal fue uno de los mejores jugadores del partido para los blaugranas, intentando hasta el último minuto del encuentro el empate para los culés, sin embargo Juan Musso les negó la anotación a los blaugranas. El partido de vuelta será el próximo martes 14 de abril en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¡GOOOOOOOL DEL PSG!



Gran disparo de Doué, que es desviado por la defensa, y el balón termina techando a Giorgi Mamardashvili. #ChampionsLeague pic.twitter.com/3aSDTUf1xw — FOX (@somos_FOX) April 8, 2026

¡GOOOOOOOL DE PSG!



Jugada de crack Kvaratskhelia, para el 2-0 y poner contra las cuerdas al Liverpool.#ChampionsLeague pic.twitter.com/9J8SqyfoiN — FOX (@somos_FOX) April 8, 2026

Paris Saint Germain derrota 2-0 al Liverpool en casa

El actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, logra una importante victoria ante el Liverpool en casa por marcador de 2-0 para llevarse la ventaja en la serie y la próxima semana buscarán su pase a las semifinales en Anfield.

Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia fueron los autores de los dos goles para los parisinos, con los que están cerca de dejar fuera a los Reds de la Champions League. El equipo de Arne Slot lleva tres encuentros seguidos sin conocer la victoria.

El compromiso de vuelta se disputará el próximo martes 14 de abril en la cancha del Liverpool para conocer a uno de los semifinalistas de la Champions League.

DCO