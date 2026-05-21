Javier Aguirre confirma la presencia de Erik Lira y Memo Martínez en la final de vuelta de la Liga MX (VIDEO)

Javier Aguirre dio una conferencia de prensa previo al enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Ghana. Reveló que le dará oportunidad a Memo Martínez y Erik Lira de ausentarse de la concentración para estar presentes en la final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

“Memo y Lira, porque compitieron con ellos, porque estuvieron toda la liga, me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros. Esto me parece hasta sano que fueran. Los entrenadores seguramente lo agradecen, son jugadores importantes para sus equipos. No le veo nada de malo un domingo que puedan acudir a celebrar o bien a estar hombro con hombro con los derrotados. Me parece que no le veo mayor problema”, comentó Javier Aguirre.

⚽🇲🇽 El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó que dará permiso a Guillermo Martínez y Erik Lira para asistir a la gran final del futbol mexicano y acompañar a sus compañeros de equipo. El "Vasco" señaló que podrán estar presentes para celebrar en caso de… pic.twitter.com/3CT4DwOiWx — E Línea Noticias (@elineanoticias) May 21, 2026

Javier Aguirre afirma que la lista para el Mundial 2026 aún está abierta

Javier Aguirre fue cuestionado sobre varios temas en la conferencia de prensa de este jueves y una de ellas fue sobre la convocatoria que el entrenador mexicano tendrá que presentar el 1 de junio, 10 días antes del inicio de la Copa del Mundo.

A pesar de que el ‘Vasco’ Aguirre presentó su prelista de 20 jugadores hace unas semanas, también dio a conocer la lista de 55 jugadores que mandó a la FIFA, en la que están nombres de futbolistas fuera de la convocatoria, y el entrenador mexicano aseguró que la lista final sigue abierta y todos tienen oportunidad de subirse al barco.

Este tema podría generar controversia entre los seleccionados que ya están concentrados, porque se supone que ellos ya tenían su lugar asegurado en la lista de 26 jugadores, pero Javier Aguirre dejó en claro que todos tienen oportunidad de asistir al Mundial 2026.