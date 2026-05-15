La declaración de Javier Aguirre que podría generar problemas dentro de la Selección Mexicana (VIDEO)

Javier Aguirre dejó la concentración de la Selección Mexicana en la Ciudad de México para asistir y ser panelista en un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, una de las sedes de México para el Mundial 2026, en donde dio una declaración que podría generar problemas entre los jugadores que fueron convocados desde hace algunas semanas.

“La lista está abierta, se cierra a 55, es decir, si alguno de la lista de 55 evidentemente puede estar, ya ahora mismo ya no hay manera de moverlo. La FIFA nos puso un límite porque era el 11 de mayo para mandar la lista de 55 a los 48 equipos. A partir de ahí, evidentemente, se reduce a 55 la población y sí pueden estar. Por supuesto, en el futbol nunca hay que dar nada por sentado y ojalá no haya lesiones”, comentó Javier Aguirre.

La Selección Mexicana está cerca de entregar la lista de 26 futbolistas

Algunos jugadores de la Liga MX se concentraron en el Centro de Alto Rendimiento hace algunos días y se pensaba que ellos eran los primeros en ganarse su lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pero tras la declaración del técnico mexicano, los futbolistas que quedaron excluidos tienen posibilidad de ganarse un puesto.

Cada vez falta menos para que el Tricolor anuncie su lista final para afrontar la Copa del Mundo del 2026; será el 1 de junio cuando Javier Aguirre revele a los 26 jugadores que formarán parte del grupo para participar en el torneo de la FIFA.

Cabe recalcar que hay nombres como los de Raúl Rangel, Johan Vázquez, César Montes, Raúl Jiménez o Edson Álvarez que podrían tener su puesto casi asegurado en el listado final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

🚨🇲🇽 MIENTRAS LA SELECCIÓN MEXICANA TRABAJA EN SU PREPARACIÓN… EL VASCO “ROMPIÓ” CONCENTRACIÓN. 👀



Javier Aguirre viajó a Monterrey para participar en un evento de la organización del Mundial en Monterrey. 🎙️⚽



El DT del Tri aprovechó el espacio para convivir fuera de la… pic.twitter.com/T1fWzevi1C — AS México (@ASMexico) May 16, 2026

La Selección Mexicana tendrá tres juegos de preparación antes del Mundial

La Selección Mexicana aún no termina su preparación de cara al Mundial 2026 y, antes de arrancar su participación, tendrá tres juegos amistosos en México y Estados Unidos para cerrar filas antes de la Copa del Mundo.

El equipo de Javier Aguirre se medirá el viernes 22 de mayo a su similar de Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc; después, el 30 del mismo mes, se verán las caras con la Selección de Australia y, por último, se medirán a Serbia el 4 de junio del 2026, seis días antes del debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Javier Aguirre y sus pupilos se enfrentarán a Sudáfrica en la inauguración, a Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026, en busca de meterse a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

DCO