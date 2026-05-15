Claudia Sheinbaum da su punto de vista sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano (VIDEO)

Claudia Sheinbaum salió a dar su mañanera este viernes 15 de mayo y la presidenta de México sorprendió al tocar el tema del futbol mexicano. En su intervención dejó saber que está interesada en que cada equipo de la Liga MX tenga una escuelita para formar a sus futbolistas y habló sobre el ascenso y descenso.

“Sería muy hermoso, la verdad, que todos los clubes de futbol del país que están en la primera división tuvieran escuelas de futbol y que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte, que quisieran dedicarse al deporte, pues fueran parte de una gran cantera. De una gran escuela donde salgan los talentos para la Selección Nacional. Es una opinión; como presidenta, no me corresponde meterme en la federación, pero es una opinión y muchas otras que se dicen por los pasillos: el ascenso y el descenso y otros temas”.

"NO ME TOCA COMO PRESIDENTA METERME EN LA FEDERACIÓN, PERO ES UNA OPINIÓN"



Claudia Sheinbaum hizo recomendaciones al futbol mexicano sobre la formación de jóvenes futbolistas y el regreso del ascenso y descenso. pic.twitter.com/yWslVvUuxh — PressPort (@PressPortmx) May 16, 2026

¿Desde cuándo no hay ascenso y descenso en la Liga MX?

Hace algunos años, la Liga MX tomó la decisión de quitar el ascenso y el descenso del futbol mexicano, un tema del cual se ha hablado en la actualidad y que la afición espera que en algún momento se vuelva a instalar para volver a vivir esos momentos de tensión en las últimas jornadas.

El ascenso y descenso de la Liga MX se eliminó de la Primera División en abril de 2020, cuando iniciaba la pandemia de COVID-19 y en la asamblea de dueños del futbol mexicano se realizó esta decisión. Es por eso que se creó la Liga de Expansión MX y una sanción económica para los últimos lugares.

Uno de los motivos por los que se eliminó el ascenso y descenso en la Liga MX fue por la búsqueda de estabilidad económica para los clubes del futbol mexicano y una crisis financiera que provocó la pandemia.

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Varios equipos han vuelto a la Liga MX al comprar una plaza

Tras la eliminación del ascenso y descenso en la Liga MX, varios equipos se quedaron en la Liga de Expansión MX pero con ganas de volver al máximo circuito del futbol mexicano, así que tuvieron que buscar la manera de subir a la Primera División del balompié azteca.

Ese fue el caso de equipos como Mazatlán, los Bravos de Juárez y este año del Atlante, instituciones que compraron una plaza en la Liga MX, en el caso de los Potros de Hierro llegaron a un acuerdo con los propietarios de los Cañoneros para regresar al máximo circuito.

DCO