¿Qué necesita Chivas para avanzar a la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Chivas es local ante Cruz Azul en la vuelta de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas necesita un empate o un triunfo sobre Cruz Azul para convertirse en el primer finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este sábado 16 de mayo será local ante los capitalinos en el cotejo de vuelta, a celebrarse en el Estadio Jalisco.

Luego del 2-2 en el cotejo de ida, disputado en el Estadio Azteca, al Guadalajara le sería útil otra igualada para conseguir su boleto a la última fase del certamen, pues el empate global lo beneficiaría por su mejor posición en la tabla.

Chivas perdona a Cruz Azul en la semifinal de ida

Chivas dejó escapar en dos ocasiones la ventaja sobre Cruz Azul en el partido de ida, lo que mantiene a los cementeros con vida en la serie que se repite por segundo torneo en fila, pues en el Apertura 2025 se enfrentaron en la fase de cuartos de final.

Santiago Sandoval aprovechó un error de Kevin Mier para poner al frente a los rojiblancos en el primer tiempo, pero ocho minutos después igualó el equipo de La Noria por conducto de Charly Rodríguez.

En los primeros momentos del complemento, Ángel Sepúlveda le devolvió la ventaja a Chivas, pero tan sólo seis minutos más tarde empataron los celestes con un tanto de penalti de Christian Ebere.

¿Cuál fue la última semifinal que Chivas ganó?

Han pasado tres años desde la última vez que Chivas ganó unas semifinales de Liga MX, pues la más reciente ocasión en que lo consiguió fue en el Torneo Clausura 2023.

En aquella ocasión, el Guadalajara eliminó al América en un electrizante partido en el Estadio Azteca. Los rojiblancos habían perdido 1-0 la ida como locales, por lo que parecía que todo estaba resuelto, pero en la vuelta sacó la casta y logró el pase a la final gracias a un gol de Jesús Orozco Chiquete al minuto 89.

Desafortunadamente para Chivas, aquel Clausura 2023 no terminó de la manera deseada luego de que perdió la final a manos de Tigres, equipo sobre el que tenía una ventaja de 2-0 en el encuentro de vuelta desarrollado en el Estadio AKRON.

EVG