PSG humilla al Chelsea e irá a Londres a buscar su pase a la siguiente ronda de la Champions Legue

El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, recibió en casa al Chelsea para disputar el partido de ida de los octavos de final, partido que estuvo lleno de emociones en la cancha del Parque de los Príncipes, pero el conjunto local fue el que se llevó la victoria por marcador de 5-2.

Con este resultado, el equipo que dirige Luis Enrique pone un pie en los cuartos de final de la competencia, pero tendrán que visitar Londres la próxima semana para disputar el encuentro de vuelta en Stamford Bridge, donde podrían cerrar la serie en caso de un resultado parecido al de esta noche.

🔥¡GOOOOOL DE PSG!



Barcola al minuto 10 pone adelante a los franceses con un tremendo remate. 🇫🇷#ChampionsLeague pic.twitter.com/Xz0GrJAaL6 — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

🔥 ¡GOOOOOOL DE CHELSEA!



Ya eran muchos avisos y Malo Gusto anota el primero para los ingleses. ⚽️#ChampionsLeague pic.twitter.com/Iqx3BCiWYm — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

El primer tanto de la noche llegó al minuto 10 de tiempo corrido. Joao Neves bajó la pelota dentro del área para Bradley Barcola y el delantero francés con una volea mandó a guardar la esférica al fondo de la red de Filip Jorgensen, para poner arriba a los parisinos.

La respuesta de la visita llegó 18 minutos después: el campeón del mundo Enzo Fernández puso una asistencia certera para Malo Gusto, quien de primera intención consiguió el primer tanto de los Blues en el partido, con lo que igualaron el marcador en el primer tiempo.

Antes de irse al descanso, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, se fue solo contra el marco del Chelsea, se quitó a uno de los rivales que logró alcanzarlo y con un disparo cruzado consiguió el segundo gol para los locales.

🔥 ¡GOLAZOOO DE PSG!



Por algo Dembélé es el mejor del mundo, el contragolpe letal que hizo el francés es una locura. 😍#ChampionsLeague pic.twitter.com/w67NeV3ttF — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

🔥 ¡GOOOOOL DE CHELSEA!



Enzo Fernández empata y el partido está buenísimo. #ChampionsLeague pic.twitter.com/0NdHCEeHiN — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

Inició la segunda mitad y el Chelsea marcó el tanto que ponía el 2-2 parcial en el marcador; fue Enzo Fernández el que cerró la pinza tras una gran jugada de Pedro Neto por la banda izquierda. Sin embargo, lo que restó en el encuentro fue una pesadilla para los Blues.

Al minuto 74 de tiempo corrido, un error de Jorgensen habilitó a Vitinha en el área; el mediocampista portugués definió con un sombrerito para el tercer tanto de la noche. Desde esa anotación en adelante, el partido fue totalmente para los parisinos, que prácticamente tienen definida la serie a su favor.

Pasaron 12 minutos para que Khvicha Kvaratskhelia apareciera en el partido; el georgiano salió desde el banco de suplentes y logró un doblete para cerrar el marcador en 5-2. Su segunda anotación llegó al 94 de juego tras un contragolpe del PSG que finiquitó el dorsal ‘7′ del Paris Saint Germain.

🔥¡GOOOOOL DE PSG!



¿Qué está haciendo Jorgensen?



Tremendo error del arquero de los Blues y golazo de Vitinha. 😳#ChampionsLeague pic.twitter.com/RCrbisuiQ2 — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

El partido de vuelta se jugará la próxima semana; será el martes 17 de marzo cuando estos dos clubes se vean las caras en la cancha de Stamford Bridge para definir al equipo que se lleva el boleto a los cuartos de final de la Champions League.

El Chelsea tendrá una difícil misión al recibir a los parisinos, pues necesita ganar por una diferencia de tres goles para mandar el partido al alargue o vencer a los pupilos de Luis Enrique por más de cuatro goles si quieren evitar los tiempos extras y avanzar a la siguiente fase del certamen.

El ganador de esta serie se medirá ante el vencedor del partido entre el Liverpool y el Galatasaray, llave en la que el conjunto turco lleva la ventaja de un gol para el compromiso de vuelta, el cual se llevará a cabo en Anfield.

DCO