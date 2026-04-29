Atlético de Madrid y Arsenal igualan en la ida de las semifinales de la Champions League; resumen y goles

Los partidos de ida de las semifinales llegaron a su fin tras el empate a un gol entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano, resultado que deja abierta la eliminatoria para definirse en la casa de los Gunners la siguiente semana.

El compromiso fue muy parejo en la capital de España. Ambos clubes tuvieron oportunidades de peligro, pero fue gracias a dos penaltis como las dos instituciones encontraron su respectivo gol en el cotejo para que no exista ventaja en el marcador global para el compromiso de vuelta.

Viktor Gyökeres recibió un empujón por la espalda entrando al área de los colchoneros, acción por la que el árbitro central marcó la pena máxima para los visitantes, que al minuto 17 abrieron el tablero ante el Atlético de Madrid gracias al gran cobro del delantero sueco para vencer a Jan Oblak en el primer tiempo.

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Arsenal se pone adelante 1-0 ante Atlético de Madrid por la vía del penal. Se viene lo bueno. 🔥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HX8ApHQ9wa — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

El equipo de Diego Pablo Simeone llegó a este encuentro con una mala racha de cuatro encuentros perdidos y solo una victoria. Aunque en su casa no lograron sacar la ventaja sobre el Arsenal y en el próximo encuentro tendrán que visitar Londres en busca del boleto que los clasifique a la final.

En el arranque de la parte complementaria, el Atlético de Madrid adelantó líneas en busca del tanto del empate y una mano dentro del área de los Gunners le dio un penalti a los locales. Julián Araujo fue el encargado de vencer el marco de David Raya para emparejar los cartones en el cotejo.

La presión por parte de los colchoneros continuó durante 20 minutos más. Una de las jugadas más claras que tuvo el conjunto madrileño fue por parte de Antoine Griezmann, quien sacó un remate colocado al ángulo izquierdo de la portería del Arsenal, pero el balón se estrelló en el travesaño.

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La 'Araña' Álvarez convierte desde los 11 pasos y hay partido en el Metropolitano. ✨#ChampionsLeague pic.twitter.com/CqaD9JVFpp — FOX (@somos_FOX) April 29, 2026

Una acción que recordarán los colchoneros en la serie será la de Ademola Lookman al minuto 73 de juego. El delantero nigeriano quedó solo frente a David Raya en el punto penal; sin embargo, el dorsal ‘22′ del Atlético de Madrid mandó la pelota a la posición del arquero español, perdiéndose el segundo tanto del encuentro para los locales.

En un partido de semifinales de Champions League no puede faltar la polémica y, a diez minutos de cumplir el tiempo reglamentario, David Hancko pisó a Eberechi Eze dentro del área y el silbante marcó la pena máxima para los Gunners; sin embargo, apareció el VAR y, tras la revisión en campo, el penalti fue anulado.

El Atlético de Madrid y el Arsenal se volverán a ver las caras el próximo martes 5 de mayo en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Emirates Stadium para definir al primer finalista de la Champions League.

DCO