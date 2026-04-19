Manchester City derrota al Arsenal en casa y aprietan la pelea por el título de la Premier League

El Manchester City recibió en la cancha del Etihad Stadium al Arsenal para su encuentro correspondiente a la Jornada 33 de la Premier League, compromiso que terminó 2-1 a favor de los citizens y con lo que aprietan la pelea por el título del torneo local.

El compromiso entre el primer y segundo puesto de la tabla general fue muy físico, disputado y con muchas oportunidades de peligro para ambas instituciones, pero fue el conjunto que dirige Pep Guardiola el que abrió el marcador en el primer tiempo.

Rayan Cherki recibió la pelota por parte de Matheus Nunes cerca del área. El francés se fue metiendo con la esférica pegada al pie y, en cuanto se quitó a dos rivales de encima, sacó el disparo al poste más lejano de David Raya para darle la ventaja a los locales a los 16 minutos de juego.

El tanto de la igualdad no tardó en llegar en Manchester y fue por un error de Gianluigi Donnarumma, quien recibió la pelota en un saque de banda, se tardó en despejar la de gajos y Kai Havertz se deslizó dentro del área para interceptar el pase del italiano; con el rebote mandó a guardar la esférica al fondo de las redes.

Este resultado es una alerta para el Arsenal en la temporada, ya que en sus últimos seis compromisos llevan cuatro derrotas, un empate y solo una victoria, además de que quedaron eliminados de la FA Cup a manos del Southampton y el Manchester City ya está a tres puntos de alcanzarlos en la Premier League. Los citizens tienen un encuentro pendiente.

El tiempo siguió su marcha y ambos equipos decidieron su nueva táctica para la parte complementaria, pero el Manchester City tomó la pelota para meter en su propio campo a los Gunners y comenzaron a sofocarlos con las múltiples embestidas al ataque.

El gol de la victoria para el Manchester City llegó al minuto 65 de tiempo corrido; Nico O’Reilly mandó un servicio raso al corazón del área y Erling Haaland le ganó la partida al defensa del Arsenal para rematar delante del punto penal y poner el tanto definitivo en el cotejo.

Los Gunners comienzan a preocupar a su afición en la recta final de la campaña, ya que con la derrota ante los citizens ponen en peligro el primer lugar de la Premier League, ya que el conjunto de Pep Guardiola tiene un encuentro menos, con el que podrían empatar en puntos al Arsenal.

El Manchester City puede priorizar pelear por la Premier League y la FA Cup. Mientras que los pupilos de Mikel Arteta siguen vivos en la Champions League y se medirán ante el Atlético de Madrid en las semifinales, así que los últimos compromisos para ambas escuadras serán claves para conocer al nuevo campeón de la liga local de Inglaterra.

DCO