¡CAMPEÓN! Manchester City derrota al Arsenal y es el nuevo rey de la Carabao Cup

El Manchester City le devolvió la sonrisa a su afición después de la eliminación de la Champions League tras vencer 2-0 al Arsenal para convertirse en el nuevo campeón de la Carabao Cup con un doblete de Nico O’Reilly en menos de cinco minutos.

Como es una costumbre, la cancha del Wembley Stadium es la encargada de albergar la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, que en esta ocasión enfrentó a los citizens en contra de los Gunners, una rivalidad que ha tomado fuerza en las últimas temporadas, ya que han peleado por el título de la Premier League en dos campañas consecutivas.

La primera parte fue muy reñida entre ambas escuadras; a pesar de que no existieron muchas ocasiones de peligro en ambas porterías, el gol no llegó hasta la segunda parte del cotejo.

🚨 MANCHESTER CITY MAKES IT 1-0 VS ARSENAL WHAT WAS KEPA DOING 🤯!!pic.twitter.com/yyxgp4KPUe — KinG £ (@xKGx__) March 22, 2026

Fue hasta la parte complementaria cuando el equipo de Pep Guardiola descifró la forma de vencer el marco del Arsenal para irse arriba en el marcador, aunque Kepa Arrizabalaga ayudó a los citizens para marcar el primer tanto del encuentro.

Rayan Cherki llegó a línea de fondo y cerca de la marca de cal mandó el servicio al corazón del área; el guardameta español intentó quedarse con la esférica, pero se le escapó de los guantes, dejando viva la de gajos, algo que aprovechó Nico O’Reilly y de cabeza marcó el primer tanto de la tarde.

Pep Guardiola se llevó los reflectores con su celebración, pues hasta pateó la valla publicitaria de la emoción, pues significa el primer título de los citizens en la temporada.

0-2 Manchester City.



GOOOOOOOAAAAAAL GOLAZOOOOOOOOO GOL GOL GOL GOL OH MY GOOOOOOOAAAAAAL NICO O'REILLY BRACE, HE DOUBLES THE LEAD FOR MANCHESTER CITY AGAINST ARSENAL!!!!!! NICO O'REILLY!!!!!! ⭐⭐✨✨ ARSENAL WTF!!!!#ARSMCI

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Cuatro minutos más tarde, al minuto 64 de juego, Nico O’Reilly volvió a aparecer dentro del área del Arsenal para marcar su doblete; con la misma fórmula, por la banda derecha el Manchester City llegó a línea de fondo y Matheus Nunes fue el que mandó el servicio a segundo poste. El futbolista inglés nuevamente de cabeza remató para su segundo gol en la final de la Carabao Cup.

A pesar de que el Arsenal tuvo más de 30 minutos para igualar el marcador, los pupilos de Mikel Arteta no pudieron hacerle daño al marco de James Trafford, quien demostró un gran nivel bajo los tres palos con cuatro atajadas de disparos dentro del área.

Con esta victoria, el Manchester City suma su quinto título de Carabao Cup en las últimas 10 temporadas, aunque históricamente es la novena conquista de los citizens en este torneo, a un título del Liverpool, la institución más laureada con 10 coronas.

DCO