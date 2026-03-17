Real Madrid gana en cancha del Manchester City y sigue en búsqueda del título de la Champions League

Vinícius festeja su gol en la vuelta de octavos de final de Champions League entre Real Madrid y Manchester City.

No hubo sorpresa en el Etihad Stadium. El Real Madrid derrotó 2-1 al Manchester City y con ello selló su boleto a los cuartos de final de la Champions League, después de que la semana pasada había puesto un pie y medio en la siguiente fase gracias a su triunfo de 3-0 en el Santiago Bernabéu. El marcador global terminó 5-1.

Vinícius Jr. acabó con la esperanza de la remontada de los Citizens con su gol de penalti al minuto 22, luego de una mano de Bernardo Silva en el área, acción que le costó la expulsión al portugués.

¡Jaque Mate del Real Madrid!



Vini Jr. cobró a la perfección y mandó a llorar a los Cityzens.@MajolaB@ManCity 0-1 @realmadrid (Global: 0-4) pic.twitter.com/QiWEI1RCQX — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 17, 2026

El delantero noruego Erling Haaland encendió una vela con su anotación antes del descanso para el empate en el partido del Manchester City. El nórdico definió con un remate de zurda, pero a los de la Premier League les hacían falta tres anotaciones para forzar el alargue.

Jérémy Doku había conseguido el segundo gol del Manchester City al minuto 63, pero el árbitro anuló la diana debido a que el atacante belga estaba en posición adelantada.

Otro gol de los Sky Blues fue invalidado por fuera de juego al minuto 78, cuando el argelino Rayan Aït-Nouri estaba adelantado al momento de su remate con la cabeza tras el servicio de Rayan Cherki.

En otros partidos de hoy el conjunto del Arsenal avanzó a la siguiente ronda tras vencer al Bayer Leverkusen. PSG goleó al Chelsea con pizarra de 8-2.

¿Contra quién va el Real Madrid en la Champions League?

Se avecinan dos nuevos capítulos de la rivalidad entre Real Madrid y Bayern Múnich en Champions League. El equipo merengue espera que los Bávaros sentencien su serie contra el Atalanta, al que goleó 6-1 en el partido de ida, y este miércoles se enfrentan en el Allianz Arena.

Merengues y Muniqueses son viejos conocidos en el torneo continental, y en los cuartos de final, a reserva de una mayúscula sorpresa del Atalanta, se verán las caras entre el 7 y 15 de abril para definir a uno de los semifinalistas del certamen.

EVG