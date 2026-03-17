FIFA diría “NO” a Irán para jugar en México sus partidos de la Copa del Mundo 2026

En un reciente anuncio que ha suscitado diversas reacciones en el ámbito futbolístico, la FIFA decidió, por el momento, no mover los partidos de la selección de Irán en la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos a México.

Esta decisión se produce en medio de negociaciones planteadas por autoridades de la Federación de Futbol de Irán, quienes han manifestado su interés en cambiar la sede de los encuentros de su país.

Embajada de Irán quiere jugar en México. ı Foto: Twitter

FIFA dice “NO” al cambio de sede en el Mundial

Un portavoz de la FIFA explicó a The New York Times que el organismo rector del futbol mundial mantiene comunicación constante con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán.

“La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”, afirmó el representante, subrayando la importancia de seguir el plan establecido.

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En Irán esperan que FIFA cambie de opinión

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, hizo pública la intención de negociar con la FIFA para trasladar los partidos de su selección a México. En un mensaje difundido a través de las redes sociales de la Embajada iraní en México, Taj expresó su optimismo sobre la posibilidad de que este cambio se materialice.

Sin embargo, las declaraciones del representante de la FIFA sugieren que, a pesar de las gestiones, los planes actuales se mantendrán sin modificaciones.

Futbolistas de la selección de Irán antes de un juego eliminatorio rumbo al Mundial 2026. ı Foto: AP

El Mundial 2026 se alteraría

El diario británico The Guardian reportó que fuentes dentro de la FIFA advierten que alterar las sedes de los partidos podría significar complicaciones logísticas significativas. Desde la venta de boletos hasta compromisos comerciales y de transmisión internacional, la reubicación de los encuentros no es una tarea sencilla.

Con un calendario ya establecido, cualquier cambio podría afectar no solo a los organizadores, sino también a los aficionados que ya han comenzado a planificar su asistencia a los partidos.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de la CDMX. ı Foto: X @FIFAcom

Irán quiere hacer cambios que afectan a FIFA

Irán se encuentra en una posición interesante en el contexto del futbol mundial. Programados para jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda y Bélgica el 16 y 21 de junio, respectivamente, cerrarán la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Según el ranking de la FIFA, la selección de los Príncipes de Persia, ocupa actualmente el puesto 20 a nivel mundial.