Selección de futbol de Irán no irá al Mundial 2026: Ministro de Deportes

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dijo el miércoles que su país no podrá participar en el Mundial de fútbol de 2026, después de que Estados Unidos -coanfitrión del evento- lanzó ataques aéreos contra Irán junto con Israel, matando a su líder, el ayatolá Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel comenzaron sus bombardeos contra Irán hace casi dos semanas, acabando con la vida del líder supremo de la república islámica y provocando un conflicto en toda la región del golfo Pérsico.

“Teniendo en cuenta que este régimen corrupto (Estados Unidos) asesinó a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo”, dijo el ministro a la televisión estatal.

La Copa del Mundo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

“Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no se dan las condiciones para participar”, afirmó Donyamali.

“Dadas las acciones maliciosas que han llevado a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y han matado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, es evidente que no podemos estar presentes”, señaló.

En el sorteo de diciembre, los iraníes quedaron encuadrados en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos de este grupo estaban programados para disputarse en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Irán fue la única nación que no asistió a la cumbre de planificación de la FIFA para los participantes del Mundial celebrada la semana pasada en Atlanta.

